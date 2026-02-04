¿Cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en que las empresas despiden empleados?

Desde la llegada de la Inteligencia Artificial y la automatización para ciertos procesos de producción muchas empresas la están implementando con el propósito de reducir costos; sin embargo, la inversión a la IA está generando grandes temores entre los empleados, ya que las nóminas están reduciéndose cada vez más.

Desde principios de este año, muchas empresas como Amazon, Nike, Pinterest y Dow, entre otros, anunciaron olas de despidos indicando con reasignarán sus recursos a la incorporación de la Inteligencia Artificial.

De acuerdo con un análisis de la firma de recolocación Challenger, Gray and Christmas indicaron que el año pasado, debido al uso de la IA, se recortaron aproximadamente 55,000 empleos, y gran parte de estos despidos fueron en estados con sectores tecnológicos como California y Washington.

En el informe, la firma destacó que ahora las empresas deben demostrar sus ganancias tras la gran inversión que han hecho en la IA y eso significará que los empleos serán reemplazados por este sistema.

Por otro lado, el director de investigación macroeconómica global de la firma de asesoría de inversiones Oxford Economics, Ben May indicó, aunque muchos trabajos actualmente están expuestos a la IA, aun muchos empleadores no están reemplazando en su totalidad a sus trabajadores. “Sospechamos que algunas empresas están intentando presentar los despidos como una buena noticia en lugar de una mala, por ejemplo, señalando el cambio tecnológico en lugar de la sobrecontratación pasada”.

Ante los recientes despidos, Andy Jassy director ejecutivo de Amazon, señaló que los despidos en el gigante del comercio electrónico se generan con el objetivo de invertir en “agentes de la IA”. “Necesitaremos menos gente haciendo algunos de los trabajos que se hacen hoy, y más gente haciendo otros tipos de trabajos”, dijo Jassy.

Por su parte, un portavoz de Pinterest informó que los cambios organizativos están dentro de una estrategia orientada a la IA, “incluye la contratación de talento con experiencia en IA. Por ello, hemos tomado la difícil decisión de despedir a algunos miembros de nuestro equipo”, dijo.

En este sentido, Lisa Simon, economista jefe de Revelio Labs destacó que “las empresas actualmente quieren deshacerse de los departamentos que ya no les sirven. Y creo que, por ahora, la IA es solo una fachada y una excusa”.

