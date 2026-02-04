EE.UU. retira miles de documentos del caso Jeffrey Epstein por filtración de datos de víctimas

Luego de que fueron liberadas más de 3 millones de páginas de los archivos del caso de Jeffrey Epstein, magnate muerto en 2019, acusado de tráfico sexual, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) retiró de su sitio web este martes miles de documentos tras las denuncias que alertaban sobre la revelación de las identidades de las víctimas.

La decisión se tomó tras detectarse errores en la edición de los archivos, que habrían permitido identificar a sobrevivientes del abuso. De acuerdo con el DOJ, los documentos afectados fueron eliminados de forma preventiva debido a “fallos técnicos o humanos” y serán revisados antes de cualquier nueva publicación.

En una carta presentada ante un juez federal, el gobierno informó que el proceso de revisión continuará para garantizar que no quede expuesta información confidencial. Asimismo, precisó que todos los archivos cuya retirada fue solicitada por las víctimas o sus representantes legales fueron eliminados para una edición más rigurosa.

¿Qué datos se revelaron de las víctimas de Epstein

Y es que de acuerdo a las denuncias, se revelaron no solo los datos personales, sino también los rostros y correos electrónicos de las víctimas, lo que generó más indignación sobre el caso.

Abogados que representan a las sobrevivientes señalaron que las deficiencias en la protección de datos personales tuvieron un impacto grave, afectando la vida de casi un centenar de víctimas.

En un comunicado conjunto, las mujeres calificaron la divulgación como “indignante” y advirtieron que este tipo de errores constituye una nueva forma de revictimización.

“No deberíamos ser nombradas, expuestas al escrutinio público ni obligadas a revivir el trauma”, señalaron, al tiempo que exigieron mayores garantías para proteger su privacidad.

La publicación de los documentos fue ordenada tras la aprobación de una medida legislativa respaldada por ambas cámaras del Congreso, que obligó al Departamento de Justicia a hacer públicos los archivos relacionados con Epstein. Sin embargo, el proceso ha generado fuertes críticas por la forma en que se manejó la información sensible.

El gobierno federal indicó que continúa evaluando nuevas solicitudes y que, de manera independiente, retiró un número considerable de documentos adicionales al detectar posibles riesgos para la privacidad de las víctimas.

Antes de ser eliminados, algunos archivos contenían direcciones de correo electrónico, fotografías y otros datos que permitían identificar nombres y rostros de presuntas víctimas, lo que encendió las alarmas entre defensores de derechos humanos y organizaciones de apoyo a sobrevivientes.

