Alertan en Chicago por reto en TikTok: cuatro menores sufren quemaduras con juguete

El uso de un juguete popular entre niños, el Needoh Nice Cube, ha provocado que al menos cuatro menores sean hospitalizados en Estados Unidos durante enero, después de intentar calentarlo en el microondas siguiendo un reto viral en TikTok.

El incidente más grave involucró a Caleb, un niño de 9 años de Plainfield, quien sufrió quemaduras severas y una inflamación importante en uno de sus ojos, de acuerdo con lo publicado por Univision.

Su madre, Whitney Grubb, relató que al descubrir que Caleb había puesto el juguete en el microondas, “Gritaba de dolor porque la piel se le estaba quemando. No podía manejar la situación y lo llevé de inmediato a emergencias”.

El juguete, diseñado para aliviar el estrés al apretarlo, se ha vuelto viral, pero los riesgos aumentan cuando se calienta. Expertos advierten que materiales como los del Needoh Nice Cube pueden derretirse, expandirse o incluso explotar al exponerse al calor, provocando graves lesiones.

Caleb relató desde el hospital que no conocía los riesgos.

Alertan por reto en TikTok

“No sabía que era una tendencia en TikTok. Una amiga lo había hecho antes y no se lastimó. Yo lo puse un minuto en el microondas y lo saqué antes, pero no lo volvería a hacer”, dijo.

Especialistas en quemaduras del Centro de Loyola destacaron que el menor tuvo suerte de no sufrir daños permanentes. Por su parte, el psicoterapeuta Mario Castelo subrayó la importancia del acompañamiento de los adultos.

“Los padres no pueden controlar todo, pero la recomendación más valiosa viene de Caleb, quien no quiere que otros niños sufran por seguir este tipo de tendencias”, publicó la cadena hispana.

En los últimos días, se han registrado otros tres casos similares en Estados Unidos, todos asociados al inicio de 2026, en los que menores resultaron con quemaduras tras intentar replicar el reto viral. Las autoridades y expertos insisten en que ningún juguete debe calentarse en microondas y que los padres deben supervisar el uso de dispositivos y plataformas digitales por parte de los niños.

Un informe de UNICEF enfatiza que la tecnología debe formar parte del acompañamiento adulto: “Para que un niño tenga hábitos saludables, rutinas de sueño, alimentación y educación, se necesita un adulto que le dé dirección. La tecnología también requiere orientación y seguimiento constante”.

Por ahora, Caleb se encuentra estable tras recibir tratamiento médico y continúa su recuperación, mientras las autoridades advierten sobre los peligros de los retos virales en redes sociales y llaman a los padres a mantener vigilancia activa sobre el uso de TikTok y otras plataformas por parte de sus hijos.

