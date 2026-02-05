Documental de Michelle Obama, ‘Becoming’, repuntan por interés en Melania Trump

El interés del público por las figuras políticas volvió a reflejarse en las plataformas de streaming, sobre todo en el documental “Becoming”, centrado en Michelle Obama, que registró un notable aumento de audiencia el mismo fin de semana en que se estrenó “Melania”.



Datos de la firma Luminate muestran que el documental de Netflix, que fue bien recibido por la crítica e incluso nominado al Emmy, creció de manera exponencial en visualizaciones; lo que días antes tenía cifras modestas, de pronto acumuló cientos de miles de reproducciones y millones de minutos vistos.



“Becoming”, estrenado en 2020, sigue a Michelle Obama durante la gira de promoción de sus memorias, combina momentos íntimos, reflexiones personales y encuentros con el público.



Expertos en entretenimiento explican que estos picos suelen ocurrir cuando una figura vuelve a estar en la conversación pública, aunque esta acción se debió también al estreno de “Melania”, así como al interés por comparar estilos, trayectorias y el papel de las primeras damas en la política y la cultura.



El documental sobre Melania Trump también tuvo grandes números de reproducción y contó con una fuerte campaña de marketing. En su primer día de lanzamiento generó cobertura mediática que, indirectamente, benefició a otros contenidos relacionados con la Casa Blanca.



Para plataformas como Netflix, este fenómeno demuestra el valor del contenido de catálogo y de cómo un documental puede volver a ser relevante años después.



Más allá de simpatías políticas, la audiencia muestra curiosidad por conocer el lado humano de las figuras públicas, sus historias personales, retos y experiencias detrás del poder.



El repunte de “Becoming” confirma que la conversación política también se juega en el terreno del entretenimiento.

