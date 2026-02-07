Jóvenes líderes: Isa y Eddie son premiados en los NFL Latino Youth Honors

SAN FRANCISCO – Dos jóvenes que se han destacado en el campo del fútbol americano y el flag football, pero que sobre todo han demostrado verdadero liderazgo dentro y fuera de la cancha, recibieron el premio nacional de los NFL Latino Youth Honors.

En una ceremonia conducida por la estrella internacional del flag football, la mexicana Diana Flores, se anunció que Edward Jordan, originario de Jacksonville, e Isabella Jubrey, de Windsor, Connecticut, son los ganadores de este año. Ellos y los otros finalistas de los Latino Youth Honors han estado toda la semana en actividades relacionadas con el Super Bowl LX.

“Eddie e Isa representan lo mejor de nuestro deporte y de nuestra comunidad”, dijo Marissa Solís, vicepresidenta de marca global de la NFL en un comunicado. “Su dedicación como estudiantes-atletas y líderes refleja el poder de oportunidad y la promesa de la juventud latina”.

Los Latino Youth Honors son presentados por la NFL, Procter & Gamble y la Fundación de la Herencia Hispana.

Edward Jordan sueña con triunfar y ayudar a su familia

Edward Jordan IV, de la preparatoria Beachside en Jacksonville y nominado por los Jaguars, es un talentoso quarterback y como estudiante tiene un GPA de 3.94. Su madre emigró de Cuba cuando era una bebé y eso es algo que el joven atleta siempre tiene en mente.

“Poder estar aquí por mi mamá… Mi mamá vino aquí cuando era chica en un barco desde Cuba. Es la cultura en la que estoy enraizado, así que es una bendición estar aquí rodeado de gente que conozco, gente que admiro. Es una sensación increíble”, dijo Jordan esta semana en la alfombra roja de los NFL Honors.

“Yo solo sueño con poder ayudar a mi familia… ayudarles a que se retiren, jugar fútbol americano al más alto nivel y divertirme al hacerlo”, reveló a La Opinión el joven que planea continuar su camino como estudiante atleta en Lafayette College (División I).

Eddie contribuye con su comunidad al orientar a gente joven mediante clínicas, entrenamientos y campamentos de verano, además de que ayuda en el cuidado de la cancha en su escuela. “Siento que puedo usar esta plataforma para impulsar a otros como yo, a personas que se ven como yo y gente que me importa”, agregó.

Jóvenes finalistas de los Latino Youth Honors 2026 acompañados por José Antonio Tijerino, de la Fundación de la Herencia Hispana y los ejecutivos de la NFL Marissa Solís y Javier Farfán en San Francisco. Crédito: Peter Barerras | AP

Isabella Jubrey agradece a su familia y asume mayor responsabilidad

Por su parte, Isabella Jubrey, nominada por los NY Giants, proviene de Northwest Catholic High School en Windsor, Connecticut, donde tiene un 3.75 de GPA al tiempo que juega como quarterback, linebacker y esquina en el equipo de flag football, al que ha guiado a mantenerse invicto durante cuatro temporadas regulares.

“Se siente increíble y estoy muy agradecida de haber ganado este premio”, dijo la joven de raíces dominicanas. “Esta ha sido una increíble experiencia y he conocido a muchas grandes personas. Ganar este premio es especial para mí, pero también significa que ahora tengo mucha más responsabilidad. Sé que puedo ser un ejemplo para jóvenes latinas y realmente necesito demostrarlo“.

Jubrey, además de su esfuerzo deportivo y escolar, ha ayudado a crear ligas juveniles de flag football en su comunidad y participa como árbitro en los juegos.

“El camino definitivamente ha sido muy largo. Empecé a jugar en 2018 y ha sido mucho trabajo y mucho apoyo de mi familia”, le dijo a La Opinión la joven en la alfrombra roja de los NFL Honors. “Significa mucho poder mostrar lo que mi familia me ha dado porque sé que yo soy quien está caminando por aquí, pero ellos han hecho mucho para que eso ocurra”.

Los otros finalistas recibirán $5,000 dólares como apoyo

Los otros finalistas de los Latino Youth Honors de este año fueron Tatiana González de Frederick, Maryland; Jasen López de Hollywood, Florida; Óscar Ríos de Downey, California; Alayna Adamez de Cottage Grove, Minnesota; Will Berry de New Oleans, Louisiana y Alissa Escutia de Salinas, California. Ellos recibirán $5,000 dólares como apoyo financiero.

“La NFL y la Fundación de la Herencia Hispana (HHF) están encantados de anunciar entre los finalistas a los dos ganadores nacionales de los NFL Latino Youth Honors”, dijo José Antonio Tijerino, presidente y CEO de la HHF en un comunicado.

“Edward e Isabella representarán orgullosamente a sus equipos como extraordinarios líderes teniendo impacto no solo en el campo, sino en el salón de clases y en sus comunidades”.

