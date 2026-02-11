Con potencia y sonido brutal: nuevo Mercedes-AMG GLC 53

El rugido vuelve a ser protagonista en la gama media de Affalterbach. Mercedes-AMG presenta el renovado GLC 53 4MATIC+, disponible tanto en carrocería SUV como Coupé, con una receta que mezcla tradición mecánica y electrificación ligera para ofrecer sensaciones más intensas que nunca.

Lee también: Audi A6 2026, a prueba: análisis completo y prueba de manejo

El regreso del seis cilindros en línea marca el tono de esta nueva etapa. La firma alemana no solo recupera una configuración apreciada por su equilibrio natural, sino que la reinventa con tecnología híbrida de 48 voltios y soluciones pensadas para eliminar cualquier demora en la respuesta del acelerador. El resultado es un vehículo que busca emocionar desde el primer contacto.

Puedes leer: El Ferrari Luce ve la luz: el primer eléctrico de Maranello

Con 449 caballos de fuerza como cifra base y una banda sonora reforzada, el GLC 53 deja claro que no quiere ser un SUV más dentro del portafolio premium. Su carácter es abiertamente deportivo y, ahora, más radical.

Seis cilindros electrificado: respuesta inmediata

El corazón del nuevo Mercedes-AMG GLC 53 es un motor a gasolina de 3.0 litros y seis cilindros en línea completamente rediseñado en Affalterbach. Integra un turbocompresor de gases de escape junto a un compresor eléctrico auxiliar, una combinación que elimina el tradicional “turbo lag” y garantiza empuje instantáneo.

Este propulsor entrega 449 caballos de fuerza y 443 libras-pie de torque. A ello se suma un sistema mild-hybrid de 48 voltios con generador de arranque integrado (ISG) de segunda generación que aporta hasta 23 caballos de fuerza adicionales en momentos puntuales, mejorando tanto la eficiencia como la respuesta en aceleraciones cortas.

El brutal Mercedes-AMG GLC 53. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

La transmisión AMG Speedshift TCT 9G se encarga de gestionar la potencia con cambios rápidos y precisos. Todo se complementa con la tracción integral AMG Performance 4MATIC+ totalmente variable, capaz de distribuir el torque entre ambos ejes de manera inteligente.

En condiciones normales, puede desacoplar el eje delantero para favorecer la eficiencia; cuando el conductor exige máximo rendimiento, la fuerza se envía donde más se necesita.

El conjunto permite acelerar de 0 a 60 mph en apenas 4,2 segundos. Con el paquete AMG Driver, la velocidad máxima puede alcanzar 168 mph.

Modo Drift y sonido AMG sin filtros

Una de las grandes novedades es la incorporación del modo Drift, algo inédito en un SUV AMG de esta categoría. Esta función permite enviar toda la potencia al eje trasero, ofreciendo una experiencia más cercana a la de un deportivo tradicional de tracción posterior.

La experiencia sensorial no se limita a la aceleración. El nuevo sistema de escape AMG incorpora resonadores específicos que intensifican el carácter del motor. Los crujidos al soltar el acelerador y los característicos “pops” en modo Sport+ refuerzan la identidad sonora.

Para quienes buscan una experiencia aún más emocional, está disponible el AMG Real Performance Sound, que añade válvulas de escape de control manual para modular el volumen y la intensidad del rugido.

Interior del Mercedes-AMG GLC 53. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Chasis afinado para equilibrio total

El comportamiento dinámico es otro de los pilares del GLC 53. La suspensión AMG Ride Control ofrece amortiguación adaptativa con tres programas: Comfort, Sport y Sport+. Esta configuración permite alternar entre un manejo confortable para el día a día y una puesta a punto firme para conducción exigente.

El sistema de frenos AMG incluye discos delanteros de 390 mm con pinzas de cuatro pistones, diseñados para soportar altas cargas térmicas sin perder eficacia. A ello se suma la dirección paramétrica AMG de tres etapas y la dirección activa del eje trasero de serie, que mejora la maniobrabilidad en ciudad y aporta estabilidad a altas velocidades.

Además, el SUV conserva una capacidad de remolque de hasta 5,291 libras, lo que amplía su versatilidad más allá del desempeño puro.

Mercedes-AMG GLC 53. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Lujo personalizado y estética agresiva

Mercedes-AMG también apuesta por la personalización. El paquete Golden Accents combina tonos como Obsidian Black o Graphite Grey Magno con detalles en Techgold, generando un contraste sofisticado y llamativo.

Se ofrecen opciones como el AMG Night Package y el Night Package II, con acabados en negro brillante y cromo oscuro. Las llantas forjadas AMG de 21 pulgadas en negro mate con diseño de radios cruzados y tapacubos en Techgold refuerzan su presencia. Las pinzas de freno en negro brillante con logotipos AMG en blanco completan el conjunto exterior.

En el interior, los clientes pueden optar por cuero AMG, inserciones en fibra de carbono con hilos metálicos y costuras contrastadas. La cabina combina deportividad y lujo en partes iguales, con tecnología de última generación integrada al sistema MBUX.

Mercedes-Benz aún no ha confirmado el precio oficial del nuevo GLC 53 4MATIC+. Sin embargo, se estima que el modelo base podría situarse cerca de los $70,000 dólares. Se espera que más detalles se revelen conforme se acerque su lanzamiento comercial, previsto para el segundo semestre de 2026.

Seguir leyendo:

Toyota confirma lo que muchos esperaban con el Highlander

El CX-5 impulsa a Mazda con un récord histórico global

Maserati GranTurismo, poder y velocidad sin extravagancias