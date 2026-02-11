Toyota presentó el Highlander 2027 y ya la vimos de cerca

Toyota presentó el Highlander por primera vez en el Auto Show de Nueva York en el año 2000. Cinco años después llegó la versión híbrida, convirtiéndose en el primer SUV híbrido de la marca y el segundo vehículo electrificado tras el Prius.

Hoy, casi tres décadas después, el Highlander da el salto más radical de su historia: el Toyota Highlander 2027 será 100% eléctrico y dejará atrás por completo los motores de combustión e híbridos. Quien desee esas motorizaciones tendrá que mirar ahora al Grand Highlander. Este nuevo Highlander mantiene su formato de SUV mediano de tres filas de asientos, pero cambia por completo su arquitectura, su diseño y su propuesta tecnológica.

Es más bajo, más ancho y, sobre todo, tiene 8 pulgadas más de distancia entre ejes, lo que se traduce directamente en un interior más espacioso. Mide 198.8 pulgadas de largo, casi dos metros de ancho y presenta una postura más robusta.

Vimos el Toyota Highlander 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Se ofrecerá en versiones XLE y Limited, con opción de tracción delantera o dos motores eléctricos (AWD). Habrá dos baterías: una de 95.8 kWh que permite hasta 320 millas de autonomía en AWD, y otra de 77 kWh que reduce el rango a entre 270 y 287 millas según la configuración. Las versiones de dos motores entregan 338 hp y 323 libras-pie de torque, mientras que las de un solo motor ofrecen 221 hp.

En el exterior aparece el nuevo lenguaje de diseño de Toyota con la llamada “nariz de martillo”, luces LED estilizadas y una línea de luz trasera que recorre todo el vehículo.

Interior del Toyota Highlander 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Las manillas son planas y eléctricas, el techo puede ir en contraste negro, y monta rines de 19 pulgadas con opción a 22 pulgadas en Limited. También integra el nuevo puerto de carga NACS, compatible con carga rápida del 10 al 80% en aproximadamente 30 minutos. Además, incorpora algo inédito en Toyota: un enchufe de 120V en el maletero capaz de alimentar electrodomésticos o incluso una vivienda en caso de emergencia.

Por dentro destaca una pantalla central de 14 pulgadas y un panel de instrumentos de 12.3 pulgadas, junto al nuevo sistema Toyota Multimedia. Los asientos son SofTex, el techo panorámico es el más grande que ha montado Toyota, y hay espacio real para siete pasajeros con una tercera fila funcional.

El Toyota Highlander 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Ofrece múltiples puertos USB-C en todas las filas, sistema de audio JBL de 11 bocinas como opción, iluminación ambiental de 64 colores y el nuevo Toyota Safety Sense 4.0. También incorpora sistemas como Multi-Terrain, Crawl Control y cámara frontal inferior para conducción fuera de camino.

Este Highlander será el primer SUV eléctrico de tres filas de Toyota y el primer eléctrico de la marca fabricado en Estados Unidos, ensamblado en Kentucky con baterías producidas en la nueva planta de Carolina del Norte. Aunque aún es un modelo de preproducción y no se ha podido manejar, queda claro que Toyota está redefiniendo por completo lo que significa el nombre Highlander.

