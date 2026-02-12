Elon Musk juega al misterio con el modelo deportivo de Tesla

La polémica volvió a encenderse alrededor de Tesla tras una gestión administrativa que, lejos de aclarar el panorama, abrió un nuevo capítulo de especulación.

Lee también: Toyota presentó el Highlander 2027 y ya lo vimos de cerca

La compañía registró una solicitud ante la United States Patent and Trademark Office (USPTO) vinculada al nombre y la identidad visual del Roadster, su histórico deportivo eléctrico. El movimiento no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tendencia entre analistas e inversores.

Puedes leer: Audi A6 2026, a prueba: análisis completo y prueba de manejo

El documento presentado incluye una tipografía estilizada en la que se aprecia el nombre del modelo acompañado por tres líneas que evocan la silueta de un deportivo descapotable. No se trata de un simple trámite burocrático: en el sector automotor, estas gestiones suelen anticipar lanzamientos, renovaciones o reposicionamientos estratégicos.

El siempre polémico Elon Musk / AP. Crédito: Francis Chung | AP

Un ícono que marcó el inicio

El Roadster original fue una pieza clave en la narrativa de Tesla. Más que un automóvil, representó la carta de presentación tecnológica de la firma en sus primeros años. Su producción fue limitada, con fabricación entre 2008 y 2012 y alrededor de 2,450 unidades vendidas en todo el mundo.

En términos técnicos, ofrecía una autonomía cercana a 390 kilómetros y podía acelerar de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos, cifras que para su momento resultaban disruptivas dentro del universo eléctrico. Aun así, el modelo quedó rezagado frente a propuestas posteriores de la propia marca, que apostaron por mayor escala y competitividad.

El deportivo siempre ocupó un lugar simbólico en la identidad de Tesla: combinaba innovación con exclusividad y funcionaba como vitrina tecnológica. Por eso, cualquier señal vinculada a su nombre genera expectativa inmediata.

Una fecha que alimenta la sospecha

El registro del nombre coincidió con versiones que apuntan a una futura presentación. No obstante, el detalle que encendió las alarmas fue la fecha elegida: 1 de abril, tradicionalmente asociada al Día de los Inocentes en Estados Unidos. La coincidencia dio pie a interpretaciones encontradas sobre la seriedad del anuncio.

El propio Elon Musk contribuyó a la ambigüedad con una declaración que no ayudó a disipar dudas: “El 1 de abril da un poco de margen de discrecionalidad. Podré decir que estaba bromeando”. La frase se viralizó de inmediato y dejó al público entre la expectativa y el escepticismo.

La percepción de incertidumbre también se apoya en antecedentes. Tesla ha sido criticada en diversas ocasiones por retrasos en cronogramas de entrega y modificaciones de planes originales. En ese contexto, cada anuncio se analiza con lupa.

Elon Musk debe tener una carta bajo la manga / AP. Crédito: José Luis Magaña | AP

El Roadster en medio de la transformación

El eventual regreso del Roadster se produciría en un momento de profunda transformación interna. Tesla avanza hacia una estrategia centrada en la conducción autónoma y en vehículos que prescinden incluso del volante tradicional. El foco corporativo parece orientarse a flotas robotizadas y soluciones de movilidad sin intervención humana.

Bajo esa perspectiva, la reaparición de un deportivo descapotable plantea interrogantes. ¿Se tratará de un modelo convencional dentro del catálogo o de una plataforma experimental que combine altas prestaciones con tecnología autónoma avanzada?

Algunos analistas interpretan el movimiento como una maniobra para reforzar la imagen aspiracional de la marca en un mercado cada vez más competitivo. Otros consideran que podría ser una estrategia de posicionamiento previo a una futura ronda de anuncios más amplia.

Lo cierto es que, más allá de la fecha elegida o las declaraciones irónicas de su fundador, el registro oficial ante la oficina de patentes constituye un paso formal.

Seguir leyendo:

Cuidado: gran retiro en Toyota porque puertas se abren solas

Lo mejor del Chicago Auto Show 2026: nostalgia y novedades

Con potencia y sonido brutal: nuevo Mercedes-AMG GLC 53