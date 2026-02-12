Riesgo de incendio: Jaguar retira de emergencia el I-PACE

La estrategia eléctrica de Jaguar enfrenta un nuevo desafío en Estados Unidos. La compañía británica, a través de Jaguar Land Rover (JLR), anunció una campaña voluntaria de seguridad que involucra a determinadas unidades del I-Pace modelo 2021. La medida responde a la detección de un posible riesgo de sobrecarga térmica en el paquete de baterías de alto voltaje.

El alcance confirmado incluye 454 vehículos fabricados en la planta de Graz, Austria, entre el 9 de marzo de 2020 y el 10 de junio de 2021.

No obstante, el análisis técnico abarca modelos producidos desde el inicio del año modelo 2020 hasta finales de 2021. Quedan fuera de esta campaña aquellos I-Pace que ya participaron en retiros anteriores o que recibieron un reemplazo de batería dentro de otros programas.

Aunque el número de unidades es relativamente bajo, el anuncio vuelve a situar en el centro del debate la seguridad de los vehículos eléctricos de primera generación.

El origen de la revisión

De acuerdo con la documentación técnica presentada por la marca, algunos I-Pace podrían presentar condiciones que, en circunstancias específicas, deriven en sobrecarga térmica. Este fenómeno puede manifestarse con humo o, en el peor de los casos, incendio en la batería de tracción.

Las investigaciones apuntan a ciertos módulos que podrían tener una lengüeta de ánodo doblada. Esa imperfección, bajo determinadas condiciones, podría contribuir a un cortocircuito interno. El proveedor de las celdas, LG Energy Solution (LGES), continúa realizando inspecciones para determinar si existen factores adicionales que activen el fallo.

Jaguar I-PACE al detalle. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

Los análisis preliminares sugieren que la deformación por sí sola no necesariamente provoca un evento térmico, pero sí podría formar parte de una combinación de variables que incrementen el riesgo.

Antecedentes y medidas previas

El I-Pace ya había estado bajo revisión en años anteriores. En agosto de 2024, Jaguar retiró unidades modelo 2019 en Estados Unidos tras registrarse varios incendios en ese grupo específico. Como medida temporal, se aplicó una limitación del estado máximo de carga mediante actualización de software.

Posteriormente, en noviembre, la compañía anunció que la solución permanente para algunos vehículos consistiría en la recompra de las unidades afectadas. Esa decisión buscó cerrar definitivamente el episodio vinculado a los modelos iniciales.

En enero de 2026, luego de recibir reportes adicionales en mercados fuera de Estados Unidos, JLR amplió sus medidas preventivas a todos los I-Pace con baterías fabricadas hasta finales de 2021. Según los datos de campo analizados por la empresa, los modelos 2022 en adelante no muestran un patrón de riesgo elevado.

El Jaguar I-PACE. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

Restricción temporal al 90%

Mientras se define una solución permanente para los vehículos ahora incluidos en la campaña, Jaguar implementará una nueva actualización de software que limitará el estado de carga (SoC) al 90%. Esta restricción reduce la cantidad de energía almacenada en la batería y, con ello, el potencial de sobrecarga térmica.

La marca recomienda a los propietarios cargar el vehículo únicamente hasta ese límite, estacionarlo lejos de estructuras sensibles al fuego y priorizar espacios abiertos para la recarga. También aconseja supervisar el proceso mediante la aplicación Jaguar Remote.

Jaguar confirmó que no se han reportado accidentes, lesiones ni incendios en Estados Unidos dentro de este grupo específico que ya cuenta con el software de protección instalado. Por ello, la campaña se clasifica como preventiva.

El futuro eléctrico de la marca

La producción del I-Pace ya fue finalizada como parte del proceso de transformación de Jaguar hacia una nueva etapa eléctrica. El próximo Jaguar Type 00 marcará el inicio de esa renovación estratégica. Aun así, la compañía mantiene la responsabilidad de ofrecer servicio técnico y soporte a todos los vehículos ya vendidos.

