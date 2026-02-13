Chivas vs. América, ¿cómo han quedado los últimos Clásicos de la Liga MX?

Por primera vez en mucho tiempo, el Clásico Nacional tiene a otro favorito. Las Chivas de Guadalajara llegan a la fecha 6 del Clausura 2026 en lo más alto del torneo. Pero en estos duelos no siempre gana el que mejor llega y los últimos antecedentes lo han demostrado.

Las Chivas de Guadalajara llegan a este partido con un récord perfecto en la Liga MX. Son el único equipo que ha podido ganar en sus primeras cinco presentaciones en la temporada. El América llega en el octavo lugar con dos victorias, dos empates y una derrota.

Pero en el Clásico Nacional el presente poco importa. El América ha sido un conjunto más regular, pero le ha costado superar en los últimos años al Rebaño Sagrado. En septiembre de 2024 el América venció 1-0 a las Chivas por el torneo Apertura. El gol de Ramón Juárez le dio el triunfo a los azulcremas.

Pero las Chivas se repusieron en el Clásico siguiente. En marzo de 2025 se enfrentaron por los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. En el duelo de ida, el Rebaño Sagrado venció 1-0 a su eterno rival con un autogol de Sebastián Cáceres.

Pero pocos días después de aquel encuentro, estos dos conjuntos se volvieron a enfrentar por el Clausura. En aquella ocasión ninguno de los dos se hicieron daño con un empate 0-0.

Quedaba una cuenta pendiente: el partido de vuelta por la Concachampions. En este duelo el conjunto azulcrema se desquitó con una impecable goleada 4-0 con las anotaciones de Brian Rodríguez, Diego Valdés, Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo.

El antecedente más reciente se remonta al 13 de septiembre de 2025. En esta fecha las Chivas vencieron 1-2 al Club América con los goles de Roberto Alvarado y Armando González; por las Águilas descontó Alejandro Zendejas. Este último enfrentamiento cierra un parejo registro de 2 victorias por lado y un empate en los últimos cinco Clásicos Nacionales.

