Tremendo: Ford bate ventas, incluso con pérdidas millonarias

El balance de Ford Motor Company en 2025 desafía cualquier lectura simple. Por un lado, la compañía alcanzó el mayor nivel de ingresos de su historia; por otro, terminó el ejercicio con una pérdida neta de $8,200 millones de dólares.

La paradoja refleja el momento de transición que atraviesa la industria automotriz estadounidense, presionada por factores regulatorios, geopolíticos y tecnológicos.

La facturación anual ascendió a $187,300 millones de dólares, marcando el quinto año consecutivo de crecimiento. Sin embargo, la rentabilidad quedó comprometida en un entorno donde los aranceles, la competencia china y el desafío eléctrico alteraron los márgenes tradicionales del negocio.

Un cuarto trimestre sólido en ingresos

En el último trimestre de 2025, la empresa registró ingresos por $45,900 millones de dólares. A pesar de ello, el periodo cerró con una caída del 5% frente al mismo trimestre del año anterior, equivalente a aproximadamente $11,100 millones de dólares menos en comparación interanual.

El EBIT ajustado alcanzó $6,800 millones de dólares al finalizar el ejercicio. En términos de liquidez, Ford mostró fortaleza: generó $21,300 millones de dólares en flujo de caja operativo anual y cerró el año con casi $29,000 millones de dólares en efectivo, además de $50,000 millones de dólares en liquidez total disponible.

Estos indicadores financieros amortiguaron el impacto de los factores externos, particularmente los aranceles aplicados en Estados Unidos durante 2025 bajo la administración de Donald Trump. La compañía estimó que el golpe asociado a estas medidas comerciales ascendió a cerca de $2,000 millones de dólares, casi el doble de lo previsto inicialmente.

Ford Pro: la joya financiera

Mientras la atención pública se concentra en la electrificación, el verdadero motor de rentabilidad fue Ford Pro, la división enfocada en clientes comerciales y soluciones tecnológicas para flotas.

Esta unidad generó más de $66,000 millones de dólares en ingresos y aportó $6,800 millones de dólares en EBIT. Además, las suscripciones de software crecieron 30%, consolidando un modelo de negocio basado no solo en vehículos, sino en servicios digitales y gestión de flotas.

Las furgonetas Transit alcanzaron un volumen récord en Estados Unidos, mientras las Super Duty firmaron su mejor año desde 2004, con un crecimiento del 10%. En un mercado donde empresas como Amazon y FedEx demandan eficiencia operativa, Ford Pro evolucionó hacia una plataforma tecnológica integral.

Híbridos al frente, eléctricos bajo presión

La división Ford Blue, encargada de los modelos a combustión e híbridos, aportó $3,000 millones de dólares en EBIT durante 2025. Aunque las ventas mayoristas descendieron 5%, el incremento de precios y la solidez del portafolio compensaron la caída.

En Estados Unidos, la Ford F-150 y la Ford Maverick se posicionaron como las camionetas híbridas más vendidas. La Ford Bronco registró ventas récord, mientras la Ford Explorer lideró el segmento de SUV de tres filas.

El enfoque estratégico apunta ahora a ampliar la oferta híbrida y fortalecer las versiones de entrada. Ford incrementará la producción de Maverick híbridas y variantes más accesibles para atraer compradores sensibles al precio.

En contraste, la división Ford Model e reportó una pérdida anual de $4,800 millones de dólares, aunque mejoró $300 millones de dólares respecto a 2024. La rentabilidad en vehículos eléctricos sigue siendo el principal desafío estructural.

La compañía planea lanzar cinco nuevos modelos eléctricos con precios por debajo de $40,000 dólares antes de 2030, comenzando el próximo año con una camioneta eléctrica mediana más asequible.

Estos desarrollos incorporarán sistemas avanzados de asistencia al conductor de Nivel 3 y buscarán reducir costos mediante mayor integración interna.

Energía y diversificación estratégica

Otro movimiento clave es la creación de Ford Energy, división enfocada en almacenamiento y sistemas energéticos integrados. En 2026, la empresa destinará aproximadamente $1,500 millones de dólares para escalar esta unidad.

La creciente demanda energética impulsada por inteligencia artificial, centros de datos y electrificación abre oportunidades más allá del negocio tradicional de vehículos. Ford busca posicionarse como actor relevante en ese ecosistema.

De cara a 2026, la compañía proyecta un EBIT ajustado de entre $8,000 millones y $10,000 millones de dólares, con un flujo de caja libre ajustado estimado entre $5,000 millones y $6,000 millones de dólares. La inversión de capital prevista oscila entre $9,500 millones y $10,500 millones de dólares.

