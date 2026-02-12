Xiaomi SU7 bate récords de durabilidad: la batería es clave

La competencia en el mercado de autos eléctricos suma un nuevo capítulo inesperado. Esta vez, no se trata de una promesa de laboratorio ni de cifras homologadas bajo condiciones ideales, sino de un vehículo que ha sido llevado al límite en la vida real.

El protagonista es el Xiaomi SU7, la primera incursión de la tecnológica china en el sector automotor, que ha dejado boquiabiertos a expertos y usuarios por el desempeño de su batería tras un uso intensivo.

Desde su lanzamiento comercial en 2024, el SU7 comenzó a circular principalmente en China, donde rápidamente se convirtió en uno de los modelos más observados por la industria. Lo llamativo es que, pese a ser un modelo reciente, ya existe una unidad con un kilometraje propio de vehículos con varios años en carretera.

Un ritmo de uso fuera de lo común

De acuerdo con información difundida por CarNewsChina, el propietario del vehículo, de apellido Feng, recorrió un promedio de 600 kilómetros diarios. Esa exigencia constante permitió que el odómetro marcara 265,000 kilómetros en apenas 18 meses, una cifra que supera ampliamente el uso promedio de cualquier conductor particular.

El dato, por sí solo, ya resulta impactante. Sin embargo, lo que realmente encendió el interés del sector fue el análisis posterior del estado de la batería, el componente más costoso y determinante en un auto eléctrico.

En la mayoría de los fabricantes, la garantía habitual establece que la batería debería conservar al menos el 80% de su capacidad tras 160,000 kilómetros u ocho años, lo que ocurra primero. Bajo ese parámetro, un vehículo con más de 265,000 kilómetros podría mostrar una degradación considerable.

La cifra que nadie esperaba

Tras examinar la batería de este SU7 Pro con tracción trasera, el resultado fue contundente: todavía conserva el 94,5% de su capacidad original.

Considerando que su consumo estimado es de aproximadamente 18 kWh cada 100 kilómetros, el vehículo habría atravesado alrededor de 506 ciclos de carga completos. En la práctica, el número real podría ser mayor, ya que muchas recargas suelen ser parciales.

El propio Feng expresó su sorpresa al conocer el diagnóstico: “El personal de Xiaomi me comunicó los resultados y me quedé realmente impactado. Había asumido que, como mucho, se reduciría al 90 %. Ver un 94,5 % fue realmente sorprendente”.

Para muchos analistas, este desempeño no solo valida la ingeniería detrás del SU7, sino que también plantea preguntas sobre la durabilidad real de las baterías modernas frente a las percepciones tradicionales de desgaste acelerado.

Más que batería, desgaste mínimo

El buen estado no se limita al sistema energético. Los neumáticos aún conservan una profundidad de dibujo de ocho milímetros y, hasta el momento, no ha sido necesario reemplazar las pastillas de freno.

Este último punto se explica en parte por la frenada regenerativa, que reduce el desgaste del sistema convencional al aprovechar la desaceleración para recargar la batería.

El impacto económico también es significativo. Feng hizo sus propios cálculos y destacó el ahorro frente a un vehículo de combustión: “He calculado los costos operativos. En comparación con un vehículo convencional, he ahorrado más de 100,000 yuanes (unos 14,300 dólares) solo en combustible”.

La experiencia de este usuario puede ser una prueba de resistencia en condiciones reales. Más allá de las cifras oficiales y los ciclos de homologación, el caso demuestra que la degradación puede ser mucho menor de lo esperado incluso bajo un uso intensivo.

