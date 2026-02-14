Chivas vs. América: horarios, dónde ver y alineaciones probables del Clásico Nacional

El Clausura 2026 tendrá una nueva edición del Clásico Nacional. En la sexta fecha del torneo las Chivas de Guadalajara recibirán en el Estadio Akron a las Águilas del América. El “Rebaño Sagrado” llega como líder invicto a este partido.

Las Chivas de Guadalajara llegan a este partido como el rival a vencer dentro del torneo. El conjunto de Gabriel Milito ha tenido un inicio de campaña demoledor. El “Rebaño Sagrado” es el único equipo que ha ganado todos sus partidos.

Los rojiblancos acumulan triunfos 2-0 contra el Pachuca; 0-1 contra los Bravos de Juárez; 2-1 contra los Gallos Blancos de Querétaro; 2-3 contra el Atlético San Luis y 1-2 contra Mazatlán.

Por el otro lado de la acera están las Águilas del América. El conjunto de André Jardine ha dejado dudas en este Clausura 2026. Los azulcremas han bajado hasta el puesto 8 de la clasificación con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas (8 puntos).

Por la Liga de Campeones de la Concacaf, las Águilas del América no dejaron una sólida imagen. Los azulcremas tuvieron problemas para superar al Olimpia en la primera ronda. El conjunto hondureño hizo una buena eliminatoria que finalizó con un apretado global de 1-2.

Este es un duelo de pronóstico reservado. En el Clásico Nacional importa poco cómo llegan los equipos. En los últimos cinco partidos entre ambos, las Chivas acumulan dos victorias, el Club América ganó otros dos duelos y el partido restante fue un empate 0-0 marzo de 2025.

Horario y dónde ver el partido entre las Chivas y el Club América

Horario en Estados unidos: 22:07 horas ET / 18:07 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Telemundo y UNIVERSO.

Alineación probable de las Chivas

Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo; Richard Ledezma, Omar Govea, Brian Gutiérrez, Bryan González; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado; Armando González.

Alineación probable del Club América

Luis Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Jonathan Dos Santos, Raphael Veiga; Henry Martín y Brian Rodríguez.

