Departamento de Seguridad Nacional inicia cierre parcial tras fallido acuerdo en el Congreso sobre financiamiento

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició este sábado un cierre parcial por falta de acuerdo en el Congreso tras la caída de una propuesta en el Senado para financiar sus operaciones hasta septiembre.

Y es que la parálisis se debe a diferencias entre demócratas y republicanos sobre el presupuesto, centradas en los límites a las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque el cierre es parcial, el propio departamento informó que el 90% de sus 270,000 empleados son considerados esenciales y continuarán trabajando. Sin embargo, si la situación persiste, estos trabajadores federales dejarán de recibir su salario a partir del 18 de febrero, fecha en la que estaba previsto el pago correspondiente a las dos primeras semanas del mes.

Choque político por controles al ICE

El punto central de la disputa es la exigencia demócrata de imponer mayores controles al ICE, luego de la muerte de Renee Good y Alex Prerri, dos civiles durante manifestaciones en Mineápolis, Minnesota. Los demócratas se oponen a aprobar nuevos fondos para el DHS mientras no se introduzcan cambios profundos en las operaciones de la agencia migratoria.

Entre las demandas planteadas se encuentran la reducción de patrullajes, la prohibición del uso de pasamontañas por parte de agentes en operativos y la obligación de obtener una orden judicial para ingresar a propiedades privadas.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó que el presidente Donald Trump y los republicanos “no tienen ningún interés en controlar al ICE”. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que el bloqueo responde a “razones políticas y partidistas”.

Senado sin acuerdos y negociaciones estancadas

El jueves pasado, el Senado no logró aprobar la propuesta republicana de financiamiento, debido a las reglas vigentes, se requieren 60 de los 100 votos para avanzar con un proyecto presupuestario. Aunque los republicanos tienen mayoría, necesitan el respaldo de al menos algunos demócratas.

La Casa Blanca envió una contrapropuesta el miércoles por la noche y el líder republicano en el Senado, John Thune, la calificó como una “oferta extremadamente seria”. Sin embargo, la oposición rechazó el planteamiento y las negociaciones permanecen estancadas.

El senador demócrata John Fetterman señaló que la parálisis federal tendrá “literalmente cero impacto” sobre el ICE, ya que la agencia puede continuar operando con fondos aprobados el año pasado.

Agencias afectadas y posible impacto operativo

Entre las dependencias más afectadas se encuentran la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera y el Servicio Secreto. Aunque mantendrán sus misiones críticas, sus empleados no recibirán salario a partir del 18 de febrero si no se alcanza un acuerdo.

FEMA y la Guardia Costera continuarán con labores de rescate y respuesta a desastres, pero reducirán entrenamientos, viajes oficiales y parte de sus operaciones rutinarias. La TSA, responsable de la seguridad aeroportuaria, advirtió en la red social X que un cierre prolongado podría traducirse en mayores tiempos de espera y cancelaciones de vuelos.

Esta es el tercer cierre parcial desde el inicio del segundo mandato de Trump, en medio de la creciente confrontación política en torno a la política migratoria y el financiamiento del DHS.

