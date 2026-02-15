Cierre de siete clínicas de salud pública de Los Ángeles por recorte de $50 millones

Siete clínicas de salud pública del condado de Los Ángeles suspenderán sus servicios a finales de febrero por el recorte de fondos federales, estatales y locales por más de $50 millones de dólares que sufrió el condado, anunciaron funcionarios.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, anunció que la atención médica termina el 27 de febrero de 2026, ante la falta de recursos económicos para enfrentar importantes presiones fiscales y crecientes costos operativos.

El viernes 27 de febrero los servicios clínicos terminarán en siete ubicaciones debido a recortes financieros significantes. Los servicios estarán limitados la semana del 23 al 27 de febrero durante la transición. pic.twitter.com/oR9Qm47GcP — LA Public Health (@lapublichealth) February 13, 2026

En los centros médicos afectados se ofrece servicio de vacunas, pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como pruebas y tratamiento de tuberculosis (TB), servicios de los que dependen residentes de bajos recursos y sin seguro en el condado de Los Ángeles.

“Salud Pública enfrenta serios problemas de financiación que reducen nuestra capacidad para continuar con todos los programas existentes y obligan al cierre de varias clínicas”, expresó la directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer.

“Si bien las clínicas de salud pública ofrecen servicios importantes y los cierres son profundamente preocupantes, los pacientes de las clínicas serán conectados a los servicios adecuados que satisfagan sus necesidades“, agregó la funcionaria.

El departamento aclaró que se mantendrá el servicio en las seis clínicas restantes de salud pública del condado, así como en los centros de salud comunitarios cercanos.

Según Ferrer, los pacientes que actualmente reciben atención en los centros que suspenderán su servicio a finales de febrero serán derivados a proveedores alternativos para garantizar la continuidad de la atención médica.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles dijo que se mantendrán los programas no clínicos en las instalaciones afectadas por el recorte de fondos, excepto en el Centro de Salud Dr. Ruth Temple.

El recorte de $50 millones de dólares en los ingresos por subvenciones y contratos ha obligado a Salud Pública del condado a reducir algunas de sus operaciones, reconocieron los funcionarios.

Los recursos provenientes del gobierno federal representan casi la mitad del presupuesto general del departamento y los funcionarios del departamento advirtieron que la continua incertidumbre a nivel federal podría provocar más interrupciones en el servicio en el futuro.

Los siete centros de Salud Pública del condado de Los Ángeles en donde se suspenderá el servicio a partir del 27 de febrero son los siguientes:

Antelope Valley (Lancaster)

Center for Community Health-Leavy (Los Ángeles)

Curtis R. Tucker (Los Ángeles)

Hollywood-Wilshire (Los Ángeles)

Pomona

Dr. Ruth Temple (Los Ángeles)

Torrance

Los centros del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles que mantienen sus servicios incluyen: Central, Glendale, Martin Luther King Jr., Monrovia, Pacoima y Whittier.

El centro de Glendale suspenderá sus servicios en 2027, mientras que el de North Hollywood vuelve a abrir el próximo año, según informó el departamento.

Las personas que busquen vacunas, pruebas de ITS o de tuberculosis pueden acudir a alguna de las clínicas de salud pública restantes del condado o consultar el sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles para obtener información actualizada.

