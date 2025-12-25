Precaución con el agua en playas del condado de Los Ángeles

Funcionarios de Salud Pública de Los Ángeles instaron a los residentes a evitar todo contacto con el agua en las playas del condado, especialmente cerca de desagües pluviales, arroyos y ríos, debido a los niveles potencialmente elevados de bacterias por las intensas lluvias de la tormenta invernal.

En un comunicado, las autoridades sanitarias del condado advirtieron que cualquier persona que entre al mar puede enfermar.

OCEAN WATER CLOSURE AND ADVISORY.

Avoid water contact and wet sand.



To view the map of impacted locations and for more information, please visit: https://t.co/YgDyUjWwmP Or call: 1-800-525-5662.



For more info, visit: https://t.co/XovHkjCz5U pic.twitter.com/0qhEN6BcsD — LA Public Health (@lapublichealth) December 25, 2025

“(Las aguas recreativas) pueden contaminarse con bacterias, productos químicos, escombros, basura y otros peligros para la salud pública provenientes de las calles de la ciudad y las zonas montañosas después de una lluvia”, dijo el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

Sigue leyendo: Inundaciones en Los Ángeles: extienden órdenes de evacuación

Las autoridades sanitarias informaron que el aviso permanecerá vigente al menos hasta las 8:00 a.m. del lunes 29 de diciembre de 2025, plazo que podría extenderse dependiendo de las lluvias adicionales en la región.

Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) predijeron que la tormenta invernal puede ser el evento navideño más intenso en años, con precipitaciones de 4 a 7 pulgadas en áreas costeras y en los valles al sur de Point Conception hasta este viernes.

La tormenta invernal obligó a que se emitiera una alerta de inundación que estuvo vigente hasta la noche del miércoles para los condados de Los Ángeles, Ventura, Riverside, Orange y San Bernardino.

Sigue leyendo: Estado de emergencia: impacto severo de tormenta en el sur de California

Por las lluvias, se registraron inundaciones que dejaron al Freeway 5 varios pies bajo el agua cerca del Aeropuerto de Burbank, mientras que en el condado de San Bernardino sufrió afectaciones una carretera que comunica con la comunidad de Wrightwood, dejando a varios automovilistas atrapados por el lodo.

El NWS también advirtió de intensos vientos al menos hasta este jueves, día de Navidad, con ráfagas de 35 a 55 millas por hora en las regiones con mayor riesgo de vientos.

La tormenta invernal de esta semana no esperaba traer nevadas significativas a la región, con niveles por encima de los 7,500 pies hasta Nochebuena, aunque podrían descender a los 6,500 pies para el día de Navidad.

Sigue leyendo: Advertencias de evacuación vigentes en Los Ángeles por tormenta de invierno

Para este viernes, cuando se esperan lluvias menos intensas, es probable que los niveles de nieve puedan alcanzar los 5,500 pies, con algunas acumulaciones considerables en los niveles de las estaciones de esquí, según el NWS.

Sigue leyendo:

· Residentes de Los Ángeles deben prepararse para tormenta invernal, piden autoridades

· Intensa tormenta invernal afectará el sur de California en la semana de Navidad

· Los Ángeles tiene el quinto mes de noviembre más lluvioso