Hillary Clinton descarta haberse vinculado con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

Hillary Clinton, exprimera dama de la nación, desechó que tanto, ella como su esposo Bill, hayan establecido algún tipo de conexión con Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual y de quien actualmente se ha vuelto a hablar al descubrirse los nombres de personajes muy importantes a nivel global en sus archivos.

El objetivo de haber retomado el caso del magnate financiero que se suicidó en una celda en 2019 consiste en establecer posibles vínculos con figuras públicas de alto perfil, entre ellas la familia Clinton.

De ahí es que deriva el hecho de que hayan citado a la exsecretaria de Estado y al exmandatario de la nación acudir a testificar ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes.

De hecho, en algunas de las fotografías que recientemente fueron divulgadas por el Departamento de Justicia aparece Bill Clinton al lado de Jeffrey Epstein y, en al menos una, donde se le observa acompañado de una chica a quien se le cubrió el rostro, esto con el objetivo de evitar revictimizarla si es que se trata de una de las menores explotadas por Epstein y su expareja sentimental Ghislaine Maxwell.

Hillary Clinton siempre ha apoyado a su esposo Bill, incluso cuando fue el personaje principal de un escándalo ligado a la exbecaria Mónica Lewinsky. (Crpedito: Evan Agostini/ Invision / AP)

A poco más de una semana de que se presente a testificar, Hillary Clinton concedió una entrevista a la cadena de televisión británica BBC, donde insiste en que nunca llegó a tener una relación cercana con Jeffrey Epstein y las mujeres que lo rodeaban.

“No tenemos vínculos. Tenemos un historial muy claro del que habíamos estado dispuestos a hablar, y mi esposo ha dicho que hizo algunos viajes en avión para su labor benéfica. No recuerdo haberlo conocido nunca”, expresó.

Lo inaudito es que el nombre del expresidente aparece en registros de vuelo de 2002 y 2003, donde se corrobora que viajó con Epstein y otras personas a naciones como Tailandia, Portugal, Ghana, Rusia y China.

Con respecto a la aparición de Ghislaine Maxwell en una conferencia de la Iniciativa Global Clinton efectuada en 2013, esto pese haber sido acusada en demandas civiles donde se afirma que la francesa ayudó a Epstein a abusar sexualmente de menores, Hillary Clinton hábilmente pidió no alejarse del enfoque principal de la investigación en curso.

“Miles de personas asisten a la Iniciativa Global Clinton. Así que, para mí, no es el meollo del asunto. Están acusados y, en ambos casos, condenados por crímenes atroces contra niñas y mujeres. Ese debería ser el enfoque”, subrayó.

Sigue leyendo:

• Avanza en la Cámara de Representantes la propuesta de declarar en desacato a Bill y Hillary Clinton por negarse a testificar en el caso Epstein

• Departamento de Justicia publica más de 3 millones de páginas relacionadas con los archivos Epstein

• Los Clinton desatan choque político en el Congreso por el caso Epstein ¿qué pasó?