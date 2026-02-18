Aumentan los casos de sarampión en California: 19 confirmados hasta febrero

Autoridades de salud de California reportaron 19 casos confirmados de sarampión al 16 de febrero en todo el estado.

De acuerdo con datos del Departamento de Salud Pública de California (CDPH), los contagios confirmados representan un aumento de dos casos respecto a los 17 que se tuvieron alrededor del 10 de febrero.

En el condado de Los Ángeles, se tienen hasta el momento tres casos confirmados, todos vinculados con viajes internacionales y reportados entre el 30 de enero y el 2 de febrero. Desde entonces, no se han reportado más contagios.

En California, el CDPH informó que la distribución de casos por mes de erupción es: 12 casos en enero, en los condados de Los Ángeles, Napa, Orange, Riverside, San Mateo y Shasta; así como 7 casos en febrero, todos en el condado de Shasta.

Los funcionarios de salud dijeron que el brote de sarampión en el condado de Shasta es el foco principal, con al menos ocho casos relacionados, lo que lo convierte en el mayor en California desde 2020.

Los tres casos en el condado de Los Ángeles involucraron a un residente con viaje internacional, que fue confirmado el 30 de enero, sin exposición pública fuera de entornos médicos.

Un segundo caso es un viajero internacional con exposición en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y en una tienda Dunkin’ Donuts en Woodland Hills, el 31 de enero.

El tercer caso es de una persona que visitó el restaurante Mardi Gras Tuesday, en Sherman Oaks, el 2 de febrero, cuando estaba contagiosa.

Las tres personas contagiadas por sarampión no estaban vacunadas o tenían un estado de vacunación desconocido.

En sus exposiciones previas, se incluyen visitas a Disneyland, en Anaheim, los días 22 y 28 de enero, que afectaron potencialmente a miles de personas.

Las autoridades estatales de salud dijeron que se mantienen dos brotes de la enfermedad localizados en California.

En el país, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tienen confirmados 910 casos al 12 de febrero, con un aumento desde los reportes de enero.

El 90% de los contagios está asociado a brotes, con cinco nuevos brotes en 2026, la mayoría vinculados a cadenas iniciadas en 2025.

En comparación con años anteriores, California registró 25 casos en 2025, 15 casos en 2024 y 73 casos en 2019.

A nivel nacional, 2026 está como uno de los años con más casos desde la eliminación del sarampión en Estados Unidos en 2000, aunque por debajo del pico de 2,280, que se tuvo en 2025.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, con el 90% de transmisión entre personas no vacunadas expuestas.

La enfermedad tiene como síntomas fiebre alta, tos, conjuntivitis y sarpullido. Las complicaciones más graves afectan especialmente a niños y adultos vulnerables.

La mayoría de los casos en California y Estados Unidos provienen de importaciones por viajeros no vacunados, exacerbadas por brotes globales, que incluyen regiones cercanas como México.

Las autoridades de salud de California y del condado de Los Ángeles reiteraron la recomendación de la vacuna MMR, de dos dosis para un 97% de protección efectiva.

