Avalancha en California deja ocho esquiadores fallecidos, reportan autoridades

Autoridades confirmaron la muerte de ocho esquiadores y uno más que continúa desaparecido por una avalancha que ocurrió la mañana de este martes en Castle Peak, en el área de la localidad de Truckee, cerca de Lake Tahoe, en el norte de California.

La sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, hizo el anuncio del hallazgo de las ocho víctimas durante una conferencia de prensa. En los primeros reportes se mencionó que el grupo incluía a cuatro guías de esquí y a 12 clientes.

El percance de este martes se convirtió en la avalancha más mortal en los Estados Unidos en más de cuatro décadas.

Equipos de búsqueda y rescate fueron enviados a Castle Peak, en Sierra Nevada, después de recibirse una llamada al 911 para reportar que una avalancha había atrapado a 15 esquiadores.

La sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, confirmó la muerte de ocho esquiadores. Crédito: Tran Nguyen | AP

Los primeros rescatistas que acudieron informaron que seis esquiadores sobrevivientes habían sido localizados y que esperaban ser evacuados del lugar.

La avalancha que ocurrió este martes en Sierra Nevada es la más mortal en el país desde 1981, cuando 11 escaladores fallecieron en Mount Rainier, en Washington.