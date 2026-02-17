10 esquiadores desaparecidos por una avalancha en el norte de California

Las autoridades mantenían la búsqueda de 10 esquiadores que permanecen desaparecidos después de que ocurrió una avalancha la mañana de este martes en el norte de California.

La Oficina del Sheriff del Condado de Nevada informó que, alrededor de las 11:30 a.m., un grupo de 16 esquiadores estaba en la zona de Castle Peak, en Truckee, cuando ocurrió una avalancha de forma repentina, a una altitud de 8,200 pies.

Según las autoridades, el grupo parecía estar compuesto por cuatro guías de esquí y 12 clientes que visitaban la zona.

Los equipos de búsqueda y rescate se dirigieron inmediatamente al área, donde pudieron ubicar a seis personas que sobrevivieron y que todavía permanecían en el lugar donde ocurrió la avalancha a la espera de ser evacuadas, según los alguaciles.

La avalancha ocurrió al noroeste de Frog Lake, en el Bosque Nacional Tahoe, a unas ocho millas al noroeste de Truckee, un pequeño pueblo del condado de Nevada.

“Equipos de rescate de esquí altamente capacitados partieron tanto del complejo de esquí Boreal Mountain como del Alder Creek Adventure Center de Tahoe Donner para ayudar a los seis sobrevivientes, a quienes se les pidió refugiarse lo mejor posible dadas las condiciones“, dijo la oficina del sheriff.

A la zona se trasladó un equipo de 46 esquiadores socorristas para participar en las labores de búsqueda de las 10 personas que todavía estaban desaparecidas.

Los oficiales reportaron que en la zona de búsqueda había condiciones meteorológicas consideradas como peligrosas.

En la zona se reportaban condiciones peligrosas por las nevadas. Crédito: Brooke Hess-Homeier | AP

El Sierra Avalancha Center emitió una alerta de avalancha vigente desde las 5:00 a.m. de este martes hasta las 5:00 a.m. del miércoles.

Sierra Avalancha Center es una organización sin fines de lucro que ofrece pronósticos y avisos diarios sobre posibles avalanchas. Este martes, la organización recomendó a las personas que evitaran viajar en áreas cercanas a terrenos propensos a avalanchas.

“Se espera un ciclo natural de avalanchas generalizado durante las próximas 24 horas“, dijo el Centro de Avalanchas.

“Es posible que se produzcan grandes avalanchas en zonas arboladas. Si intenta transitar hoy por terreno no propenso a avalanchas, asegúrese de que no haya pendientes pronunciadas conectadas al terreno por el que transita, ni por encima ni a los lados”, recomendó la organización sin fines de lucro.

La avalancha fue descrita como de categoría D2.5 en una escala de D1 a D5, según el especialista del Sierra Avalanche Center, Steve Reynaud.

Una avalancha D2 tiene el poder destructivo de enterrar o matar a una persona y, a menudo, tiene una longitud equivalente a un campo de fútbol. Una avalancha D3 tiene el potencial de enterrar o destruir un automóvil o una casa y suele tener una longitud de aproximadamente media milla.

