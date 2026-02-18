Isaac del Toro llega en segundo lugar en la Etapa 3 del UAE Tour

El UAE Tour 2026 ya tiene nuevo dueño provisional. El italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) firmó un golpe de autoridad en la tercera etapa entre Umm al Quwain y Jebel Mobrah (183 km), al imponerse en solitario en la primera jornada de montaña y enfundarse el maillot rojo de líder.

En una subida inédita y exigente, Tiberi superó al mexicano Isaac del Toro, segundo a 15 segundos, mientras que el gran damnificado del día fue el belga Remco Evenepoel, quien perdió más de dos minutos y dijo adiós a sus aspiraciones en la clasificación general.

Podium duties called for @ISAACDELTOROx1 after stage 3 at the @uae_tour 😁



With a brave and determined display on the Jebel Mobrah, Isaac sits 🥈 overall.



🤏🏻 21 seconds separate him from the lead.#WeAreUAE | #UAETour pic.twitter.com/AUoqkD2rw3 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 18, 2026

Tiberi se estrena en el World Tour con una exhibición en Jebel Mobrah

El ciclista de Frosinone, de 24 años, logró su primera victoria en una carrera World Tour tras un ataque demoledor a tres kilómetros de meta. Antes, había respondido con solvencia a un movimiento del austríaco Felix Gall, mostrando que era el más fuerte entre los favoritos.

Tiberi cruzó la meta con un tiempo de 4h.24.57, a una media de 41,4 km/h, consolidando su liderato en la general. Del Toro, en progresión ascendente durante el puerto, se colocó a 21 segundos del italiano, manteniendo vivas sus opciones de conquistar el UAE Tour.

La tercera plaza fue para el belga Lennert Van Eetvelt (Lotto), mientras que el colombiano Harold Tejada escaló hasta la tercera posición de la general.

Batacazo de Evenepoel y Adam Yates en la montaña

La etapa marcó un antes y un después en la carrera. Evenepoel, anterior líder, cedió 2.04 minutos y quedó fuera de la pelea por el título. Tampoco fue el día del británico Adam Yates, quien perdió 1.38.

El ataque clave llegó a seis kilómetros de la cima, cuando Felix Gall lanzó una ofensiva en rampas del 14-16%. El movimiento desató la batalla definitiva en el grupo de favoritos y evidenció las debilidades del vigente maillot rojo.

Así fue la primera gran batalla del UAE Tour

Tras jornadas marcadas por el viento y la contrarreloj, el pelotón afrontó el examen del inédito Jebel Mobrah, un puerto de 15 kilómetros dividido en dos sectores exigentes: una primera parte al 7% y un tramo final de 6 km al 12%.

La escapada inicial de Silvan Dillier y Jonas Rickaert fue neutralizada antes del ascenso decisivo. A partir de ahí, la etapa de montaña se convirtió en un duelo directo entre los aspirantes a la general.

Tiberi atacó con determinación, dejó atrás a Gall y Tejada, y resistió la remontada final de Del Toro, que pasó bajo la pancarta del último kilómetro con 17 segundos de desventaja. El mexicano rozó la hazaña, pero el italiano confirmó su exhibición.

La general se aprieta antes de Jebel Hafeet

Con Tiberi líder y Del Toro a solo 21 segundos, la emoción se traslada a la decisiva subida a Jebel Hafeet. El colombiano Tejada se sitúa a un minuto, mientras que Evenepoel queda descartado.

All heart on Jebel Mobrah💪



🥈 @ISAACDELTOROx1 takes second place on the first summit finish of the #UAETour 🇦🇪 and moves up to second overall.#WeAreUAE pic.twitter.com/CoOhJHiHJe — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 18, 2026

En clave española, el mejor clasificado es Pablo Castrillo (Movistar), 30º a tres minutos, sin opciones reales de podio.

Cuarta etapa: el viento, nuevo juez del UAE Tour

La cuarta jornada, con salida y llegada en Fujairah (182 km), atravesará las montañas Hajar y zonas desérticas expuestas al viento. Las largas rectas y carreteras anchas podrían provocar abanicos y cortes en el pelotón, añadiendo tensión a la lucha por el liderato del UAE Tour.

El espectáculo está servido: Antonio Tiberi defiende el rojo, Isaac del Toro sueña con asaltar la cima y la montaña ya ha dejado a Remco Evenepoel fuera de combate. La batalla por el título apenas comienza.

