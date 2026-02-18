Siete leyendas ingresarán al Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano

Habrá siete atletas latinos en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano. Estos exjugadores formarán parte de la Clase 2026. Los latinos serán homenajeados en el marco de la celebración del 5 de mayo. El evento se desarrollará en Las Vegas Raiders Headquarters in Henderson, Nevada. Los homenajeados serán Tom Fears, Tom Flores, Ted Hendricks, Anthony Muñoz, Jim Plunkett, Ron Rivera y Steve Van Buren.

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 2025. El objetivo de esta organización es honrar a los jugadores, entrenadores y personalidades hispanas del fútbol americano.

“El Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano se creó para reconocer y celebrar el profundo impacto que los atletas y líderes hispanos han tenido en el fútbol americano (…) Esta clase inaugural refleja la excelencia, un legado perdurable y un futuro donde la próxima generación pueda verse en las más altas esferas del deporte”, declaró Sandy Núñez, presidente del Comité de Selección.

Clase 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano

Tom Fears (receptor abierto). Militó en Los Angeles Rams entre 1948-56. Fue el primer jugador nacido en México incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Steve Van Buren (corredor). El exjugador de ascendencia hondureña jugó para Philadelphia Eagles entre 1944-51. Obtuvo dos campeonatos de la NFL.

Tom Flores (jugador y entrenador). Entrenador principal dos veces campeón del Super Bowl con los Raiders (SB XV y XVIII)

Jim Plunkett (jugador de ataque). Defendió las camisetas de New England Patriots, San Francisco 49ers y Oakland-Los Angeles Raiders. Bicampeón del Super Bowl con los Raiders (XV y XVIII).

Ron Rivera (entrenador principal). Campeón del Super Bowl XX con los Bears (1985). Rivera tiene ascendencia mexixana y puertorriqueña.

Antonio Muñoz (Tackle ofensivo). Jugó para los Cincinnati Bengals entre 1980-92. Ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional (Clase de 1998).

Ted Hendricks (Linebacker). Defendió los colores de Baltimore Colts, Green Bay Packers y Los Angeles Raiders (1975-83). Ted, de ascendencia guatemalteca, fue 4 veces campeón del Super Bowl (VI, XI, XV, XVIII).

Votantes al Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano

Sandy Núñez – Presidenta, Miembro Fundador de la Junta y Productora Ejecutiva Galardonada.

Judy Battista – Columnista Nacional Senior de la NFL.

Rolando Cantú – Analista de la NFL, TNF En Español.

Paul Gutiérrez – Columnista de Raiders.com.

Brandon Huffman – Editor Nacional de Reclutamiento, 247Sports.

Moisés Linares – Periodista Deportivo Bilingüe Ganador del Premio Emmy.

Alex Marvez – Reportero de la NFL, Votante del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Armando Salguero – Escritor Senior de la NFL de OutKick.

John Sutcliffe – Reportero de ESPN Deportes.

