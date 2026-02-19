La Rebel X 2026 vuelve al catálogo de Ram de forma impensada

El segmento de las pickups ligeras suma nuevamente una variante enfocada en la aventura. Ram confirmó que la 1500 Rebel X formará parte estable del portafolio 2026 en Estados Unidos, luego de que su edición previa despertara una fuerte demanda entre entusiastas del manejo fuera del asfalto.

La decisión no responde a una simple reedición estética. La marca apuesta por reforzar su identidad todoterreno con una configuración que combina potencia, suspensión especializada y tecnología avanzada.

Así, la Rebel X deja de ser una versión limitada y se consolida dentro de la oferta permanente de la Ram 1500.

Potencia Hurricane y carácter todoterreno

Bajo el capó se encuentra el motor 3.0 litros SO Hurricane Twin Turbo I-6, un bloque que entrega 420 caballos de fuerza y 469 libras-pie de torque. Este propulsor se posiciona como uno de los más destacados dentro de la gama por su equilibrio entre rendimiento y eficiencia frente a antiguos V8 atmosféricos.

La configuración mecánica se complementa con una elevación de suspensión de 1 pulgada y amortiguadores monotubo Bilstein en ambos ejes. También incorpora diferencial trasero con bloqueo electrónico (E-locker), placas protectoras inferiores y ganchos de remolque delanteros.

Las llantas negras de 18 pulgadas montan neumáticos todoterreno de 33 pulgadas, una combinación pensada para enfrentar terrenos rocosos, dunas o caminos de montaña con mayor control. Esta preparación la convierte en una alternativa lista para rutas exigentes sin necesidad de modificaciones adicionales.

Uno de los sistemas más llamativos es el Rough Road Cruise Control. Este control de velocidad adaptativo está calibrado para superficies irregulares y funciona hasta 20 mph, equivalente a 32 km/h. Permite mantener una velocidad constante en terrenos complicados mientras ajusta parámetros de dirección y tracción.

Tecnología y confort a bordo

La Rebel X 2026 no descuida el interior. Parte del Grupo de Equipamiento Rebel Nivel 2, que integra un panel digital de instrumentos de 12,3 pulgadas y una pantalla táctil central Uconnect 5 de 14,5 pulgadas.

El sistema de audio Harman Kardon con 19 altavoces eleva la experiencia sonora, mientras que el pasajero delantero dispone de una pantalla interactiva exclusiva de 10,25 pulgadas. Además, incluye dos cargadores inalámbricos para dispositivos móviles.

El paquete Rebel X añade detalles distintivos como techo panorámico de doble panel, palanca de cambios forrada en cuero, levas al volante y asientos tipo butaca premium con costuras rojas. La insignia central “Rebel X” con acabado en vidrio y los gráficos exteriores específicos refuerzan su identidad visual.

Nuevo color y posicionamiento en el mercado

Como parte de su renovación estética, la pickup estrena el color Tank Clear-Coat, un verde inspirado en tonalidades militares que subraya su carácter robusto. Este acabado también estará disponible en otras versiones seleccionadas de la Ram Trucks.

En cuanto a disponibilidad, la Ram 1500 Rebel X 2026 ya puede solicitarse en concesionarios de Estados Unidos. Su precio inicial es de $71,930 dólares, incluyendo el paquete Rebel Level 2 y gastos de destino.

