Dos esquiadores fallecen en resort de Lake Tahoe en incidentes separados

Dos esquiadores fallecieron este viernes 20 de febrero en un resort del área de Lake Tahoe, lo que extendió las fatalidades que han ocurrido por incidentes de alta montaña durante este mes en el norte de California.

Apenas unos días después de la muerte de nueve esquiadores en Castle Peak, en la Sierra Nevada, la Oficina del Sheriff del Condado de Douglas respondió al fallecimiento de dos hombres en incidentes separados en Heavenly Ski Resort, en Lake Tahoe.

Las autoridades dijeron que ambos incidentes no estaban ligados entre sí y, hasta el momento, no se conoce que hubiera alguna relación entre las dos víctimas.

De acuerdo con información de la estación de esquí, una de las personas que perdió la vida este viernes era un hombre de 33 años.

“La Patrulla de Esquí de Heavenly respondió a un incidente en la pista intermedia Orion“, informó el Heavenly Ski Resort, en un comunicado.

“El visitante fue trasladado por la Patrulla al Servicio Médico de Emergencia del Distrito de Protección contra Incendios de Tahoe Douglas. Tras recibir atención de emergencia y una evaluación adicional, el esquiador fue declarado fallecido“, se agregó en el comunicado.

Las autoridades dijeron que la otra persona que también perdió la vida era un hombre de 58 años.

“La Patrulla de Esquí de Heavenly respondió a un incidente médico en el sendero Tamarack Return“, añadió el complejo turístico en su comunicado.

“El visitante fue trasladado al Servicio Médico de Emergencia (EMS) del Distrito de Protección contra Incendios de Tahoe Douglas, en la base de Boulder. Tras recibir atención de emergencia y una revisión médica continua, el esquiador fue declarado fallecido“, se dijo en el comunicado.

El vicepresidente y gerente general de Heavenly Mountain Resort, Shaydar Edelmann, agradeció el trabajo realizado por parte del equipo de patrulla de esquí y de los servicios de emergencia.

“En nombre de todo el equipo de Heavenly Mountain Resort, extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de nuestros huéspedes“, dijo el complejo turístico en su comunicado.

Los dos fallecimientos ocurrieron tres días después de la muerte de nueve esquiadores por una avalancha cerca de Castle Peak, en Sierra Nevada, considerada la avalancha más mortal en la historia de California.

El miércoles 18 de febrero, un empleado de Northstar, de 21 años, fue encontrado sin vida en el complejo de esquí Northstar, también en el área de Lake Tahoe.

El forense de la unidad de la oficina del sheriff del condado de Placer respondió el domingo 15 de febrero a un incidente de esquí en la misma estación de Northstar, donde murió un esquiador, identificado como Stuart McLaughlin, de 53 años.

Las autoridades también reportaron el fallecimiento de otro esquiador, un residente de Los Ángeles, de 26 años, por un incidente que ocurrió el 6 de febrero.

