Recuperan cuerpos de esquiadores tras avalancha en California

Se rescataron los cuerpos de nueve esquiadores de travesía que fallecieron en una avalancha en Sierra Nevada, informaron este sábado las autoridades, para concluir un operativo que se vio obstaculizado por una intensa nevada.

Equipos de búsqueda llegaron al lugar donde estaban los cuerpos de ocho víctimas y encontraron a otra que estaba desaparecida y se daba por muerta desde que ocurrió la avalancha al mediodía del martes 17 de febrero en el área de Castle Park, cerca de Lake Tahoe.

La novena persona que se reportaba como desaparecida fue localizada relativamente cerca del sitio donde estaban las demás víctimas, pero no era posible observarla a causa de una nevada en ese momento, según informó el teniente Dennis Hack, del sheriff del condado de Nevada.

Sigue leyendo: Avalancha en California deja ocho esquiadores fallecidos, reportan autoridades

La sheriff del condado de Nevada, Shannon Moon, destacó la labor de las agencias que colaboraron para recuperar los cuerpos, como la Patrulla de Caminos de California (CHP) y la Guardia Nacional de California, la compañía Pacific Gas & Electric y 42 voluntarios que ayudaron en el último día del operativo.

Castle Peak, zona donde ocurrió la avalancha del 17 de febrero. Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

“En esta comunidad montañosa tenemos la suerte de estar muy unidos y nuestra comunidad se hace presente en momentos de tragedia“, expresó Moon.

Identifican a las víctimas

Las autoridades hicieron públicas las identidades de los tres guías de Blackbird Mountain Company que murieron por la avalancha: Andrew Alissandratos, de 34 años; Nicole Choo, de 42, y Michael Henry, de 30 años.

Sigue leyendo: 10 esquiadores desaparecidos por una avalancha en el norte de California

“Esta fue una enorme tragedia y el evento más triste que nuestro equipo haya experimentado“, expresó el fundador de Blackbird Mountain Company, Zeb Blais, tras el percance en un comunicado que se emitió el 18 de febrero.

Las seis víctimas adicionales que fallecieron eran mujeres que formaban parte de un grupo de amigas esquiadoras de travesía con experiencia y que sabían cómo desplazarse en Sierra Nevada, aseguraron los familiares.

Las mujeres fueron identificadas como Carrie Atkin, Liz Clabaugh, Danielle Keatley, Kate Morse, Caroline Sekar y Kate Vitt, todas de unos 40 años y que vivían en el Área de la Bahía de San Francisco, Idaho y en el área de Lake Tahoe.

Sigue leyendo: Patrullero de esquí fallece en accidente de avalancha en California

En un comunicado, los familiares de las seis mujeres expresaron que quedaron devastados por el fatal incidente.

“Ahora mismo, nos centramos en apoyar a nuestros hijos en esta tragedia y en honrar la vida de estas extraordinarias mujeres. Todas eran madres, esposas y amigas, y se conectaron a través del amor por la naturaleza”, expresaron.

Los familiares solicitaron que se respete su privacidad mientras guardan el luto por el fallecimiento de las mujeres.

Sigue leyendo: Empleado del Servicio de Parques Nacionales muere atrapado por una avalancha en Alaska

Tras la avalancha, fueron rescatadas con vida seis personas, entre las que estaba un guía. Las autoridades no han publicado sus identidades.

Avalancha sorprende a esquiadores

La avalancha ocurrió alrededor de las 11:30 a.m. del martes 17 de febrero, el último día de excursión de tres días para el grupo de guías y esquiadores, que decidió finalizar el viaje antes de lo previsto para evitar una tormenta de nieve.

De acuerdo con las autoridades, en su camino de regreso, el grupo de esquiadores tomó una ruta habitual, pero se negaron a especificar qué significaba eso.

Sigue leyendo: La enorme avalancha de rocas que se detuvo justo antes de impactar contra un pequeño pueblo de Suiza

Los seis esquiadores sobrevivientes describieron la avalancha como un deslizamiento repentino y aterrador que se extendió aproximadamente por la extensión de un campo de fútbol (100 yardas).

Miembros de los equipos de rescate no pudieron llegar al lugar de la avalancha sino hasta seis horas después de que recibieron la primera llamada de auxilio. Inicialmente, encontraron los cuerpos de ocho víctimas, con una persona todavía desaparecida.

Condiciones peligrosas por nevada

Los servicios de emergencia determinaron que era peligroso extraer los cuerpos en ese momento debido a una intensa nevada y al riesgo de más avalanchas, condiciones que persistieron el miércoles y el jueves.

Sigue leyendo: Avalancha mortal en montaña de Ecuador dejó cuatro muertos y un herido

El viernes, las autoridades utilizaron dos helicópteros de la CHP, con la ayuda de Pacific Gas & Electric Company, para liberar de forma segura la capa de nieve inestable y reducir el riesgo de avalanchas.

Helicóptero de la CHP que participó en la labor de rescate y recuperación de los cuerpos. Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

Durante la noche del viernes se pudieron recuperar los cuerpos de cinco víctimas antes de que oscureciera demasiado para alcanzar a las últimas cuatro.

La mañana del sábado, los equipos utilizaron helicópteros y cuerdas para izar los últimos cuerpos de la montaña, que posteriormente fueron trasladados a snowcats (camiones equipados para desplazarse sobre la nieve) para su posterior transportación.

Sigue leyendo: Al menos 1 muerto y varios heridos por avalancha en Lake Tahoe, en el norte de California

“No podemos expresar con palabras nuestro profundo pesar a las familias que se han visto afectadas por esta avalancha“, dijo la sheriff Moon.

Los primeros informes mencionaron que al menos dos de los esquiadores sobrevivientes no fueron arrastrados por la avalancha, dijo el teniente Hack. Los demás se encontraban relativamente cerca unos de otros, por lo que fueron alcanzados por el deslizamiento de nieve.

Las autoridades se negaron a ofrecer información sobre qué pudo haber provocado la avalancha del martes.

Sigue leyendo: Alertan por tormentas invernales y avalanchas de nieve en dos estados del noroeste estadounidense

El área donde ocurrió la avalancha permanecerá cerrada al público al menos hasta mediados de marzo, cuando finalicen las investigaciones, según informó el supervisor del Tahoe National Forest, Chris Feutrier.

Sigue leyendo:

· VÍDEO: Avalancha de nieve sepulta a varias personas mientras otras graban las impactantes imágenes

· Avalancha de nieve sepulta a personas en la sede del Mundial Femenino de Esquí

· Una avalancha sepulta a un niño que logra sobrevivir, parece un milagro