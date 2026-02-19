Autoridades buscan a esquiador desaparecido tras avalancha en California

Las autoridades del condado de Nevada continuaban con las labores de búsqueda de un esquiador desaparecido tras una avalancha que ocurrió al mediodía de este martes, la cual dejó un saldo de ocho muertos y seis sobrevivientes.

Se teme que el esquiador ya pudo haber fallecido, por lo que los esfuerzos de los equipos de búsqueda se centran en encontrar y recuperar el cuerpo tan pronto como las condiciones lo permitan, porque la nieve continuó cayendo en el área de la avalancha, cerca de Lake Tahoe.

El percance que ocurrió este martes en el área de Castle Peak, según las autoridades, se ha convertido en la avalancha más mortal en la historia de California.

Después de que ocurrió la avalancha, alrededor de las 11:30 a.m. del martes, los equipos de rescate se trasladaron a la zona, donde ubicaron a seis esquiadores que sobrevivieron al incidente y que ya fueron evacuados de la montaña.

En conferencia de prensa, la sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, confirmó la muerte de ocho esquiadores, mientras que un noveno permanecía desaparecido.

“Nuestra misión ha pasado de un rescate a una recuperación“, expresaron funcionarios de la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada durante una sesión informativa.

El grupo, integrado por cuatro guías y 11 esquiadores, regresaba de un viaje de tres días desde Frog Lake Huts hasta un sendero cerca de Castle Park, cuando comenzó una intensa tormenta de nieve.

Las intensas nevadas no han cesado en las montañas del norte de California. Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

La avalancha fue descrita como de categoría D2.5 en una escala de D1 a D5, según los especialistas del Sierra Avalanche Center, una organización sin fines de lucro que ofrece advertencias de avalanchas

Una avalancha D2 tiene una longitud equivalente a un campo de fútbol, con el poder destructivo de enterrar o matar a una persona. Una avalancha D3 suele tener una longitud de aproximadamente media milla, con el potencial de enterrar o destruir un automóvil o una casa.

“Alguien vio la avalancha, gritó: ‘¡Avalancha!’, y los alcanzó bastante rápido“, dijeron las autoridades del condado de Nevada.

Debido a la tormenta, los equipos de rescate pasaron horas luchando contra la nieve para llegar al lugar donde estaban los seis sobrevivientes, algunos de los cuales estaban gravemente lesionados, por lo que tuvieron que ser hospitalizados después de ser rescatados.

Las autoridades confirmaron que una de las víctimas que falleció era la esposa de un miembro del equipo de búsqueda y rescate de Tahoe Nordic.

En el grupo también había padres, en su mayoría madres, de estudiantes de una escuela local y una academia de esquí, según mencionó una fuente involucrada en las labores de búsqueda y rescate y en una declaración de la escuela.

“Varios miembros de la comunidad de Sugar Bowl Academy y otras personas con fuertes vínculos con Sugar Bowl, Donner Summit y la comunidad rural murieron en una avalancha el martes 17 de febrero de 2026″, informó la escuela en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades, la avalancha que ocurrió este martes en Sierra Nevada superó a la que ocurrió en 1982 en Alpine Meadows, en el condado de Placer, donde fallecieron siete personas.

“Estos guías investigan, pero a veces, con las condiciones climáticas, no siempre es igual. Estoy seguro de que estaban preparados, pero a veces, la Madre Naturaleza tiene algo más reservado“, dijo el subgerente de patrulla de esquí en Mountain High Resort, Joseph Valdez.

Las intensas nevadas continuaron este miércoles en Sierra Nevada, lo que complicó los esfuerzos de recuperación de los equipos que intentaban encontrar a la última víctima.

“Permítanos concentrar todos nuestros recursos en seguir recuperando estos cuerpos para las familias y traerlos a casa“, expresaron las autoridades.

Hasta la mañana de este jueves, las autoridades no habían informado las identidades de los esquiadores fallecidos por la avalancha.

