Cambió: Chrysler muestra el rediseño de la Pacifica 2027

Las minivans rara vez generan expectativa como si se tratara de un deportivo, pero esta vez Chrysler logró exactamente eso. Sin previo aviso, la marca publicó las primeras imágenes oficiales del Chrysler Pacifica modelo 2027 y bastaron unos cuantos ángulos para dejar claro que algo importante está cambiando dentro de la firma estadounidense.

Lee también: Análisis total del Jeep Grand Cherokee 2026: su SUV de lujo

El adelanto no solo muestra una actualización estética. También representa un intento evidente por devolverle protagonismo a Chrysler en un mercado donde los SUV dominan casi todo. Y lo interesante es que la Pacifica no intenta parecer otra cosa: sigue siendo una minivan, pero ahora con una identidad visual mucho más moderna y tecnológica.

Puedes leer: Probamos el Jeep Cherokee 2026, competencia del Toyota RAV4

Las fotos difundidas en redes sociales dejan ver un lenguaje de diseño completamente renovado, alineado con la nueva dirección que el grupo Stellantis quiere imprimir a sus marcas en Norteamérica.

Es mostrado el Chrysler Pacifica modelo 2027. Crédito: Chrysler. Crédito: Cortesía

Un frontal totalmente nuevo y más futurista

El cambio más evidente aparece en la parte delantera. La Pacifica abandona los faros horizontales tradicionales y adopta unidades verticales con diseño en cascada, un recurso que inmediatamente le da mayor presencia visual.

Estos faros quedan unidos por una barra luminosa superior que integra el nuevo emblema de Chrysler, inspirado directamente en el concept Chrysler Halcyon Concept presentado en 2024.

El logotipo simplificado mantiene la esencia histórica de las alas de la marca, aunque ahora con una interpretación minimalista y claramente orientada al futuro eléctrico.

Detalles del Chrysler Pacifica modelo 2027. Crédito: Chrysler. Crédito: Cortesía

Más abajo, la parrilla crece en tamaño y suma detalles cromados con patrones geométricos que aportan una sensación más premium. Las imágenes también revelan la insignia “Pinnacle”, confirmando que el modelo mostrado corresponde a la versión más equipada de la gama.

Aunque la silueta general continúa siendo reconocible —algo clave para los compradores familiares—, el rediseño logra que la Pacifica se vea menos conservadora y más alineada con las tendencias actuales.

Un interior que apunta a la digitalización total

Chrysler aún guarda silencio sobre el habitáculo definitivo, pero todo apunta a una evolución importante en tecnología y conectividad. Se espera la incorporación de pantallas más grandes y una experiencia digital más integrada para conductor y pasajeros.

Chrysler Pacifica modelo 2027. Crédito: Chrysler. Crédito: Cortesía

La Pacifica siempre ha destacado por su practicidad, especialmente gracias al sistema Stow ‘n Go y su enfoque familiar, pero ahora la apuesta parece centrarse también en el entretenimiento y la comodidad en trayectos largos.

Versiones previas del acabado Pinnacle ya ofrecían asientos ventilados, materiales premium y sistemas de audio avanzados, por lo que el modelo 2027 podría elevar aún más ese estándar con nuevas asistencias de conducción y opciones de personalización.

Motorización: continuidad con interrogantes

En el apartado mecánico, todo indica que el conocido motor V6 de 3.6 litros seguirá formando parte de la oferta inicial. Este propulsor ha demostrado ofrecer un equilibrio razonable entre potencia y eficiencia para un vehículo pensado principalmente para uso familiar.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se habla de electrificación. La estrategia reciente de Stellantis dejó en pausa algunos desarrollos híbridos enchufables, generando dudas sobre el futuro inmediato del Chrysler Pacifica Hybrid.

La CEO de Chrysler, Christine Feuell, ya había adelantado anteriormente que una versión completamente eléctrica llegará después del lanzamiento del modelo a combustión, lo que sugiere que la transición energética de la Pacifica será progresiva.

Una pieza clave para el futuro de Chrysler

Hoy, la Pacifica representa prácticamente el corazón comercial de Chrysler. Tras la despedida del sedán 300 en 2023, la marca depende en gran medida de esta minivan y de su variante Voyager para mantenerse competitiva en Estados Unidos.

El teaser oficial acompañado del mensaje “Algunas cosas se niegan a quedarse ocultas” deja entrever una intención clara: reposicionar a Chrysler como una marca relevante dentro del nuevo escenario automotriz.

Se espera que el lanzamiento oficial del modelo 2027 ocurra en los próximos meses, con precios iniciales que podrían arrancar cerca de los $40,000 dólares para las versiones base y aumentar considerablemente en configuraciones Pinnacle.

Seguir leyendo:

Ojo: personalizar tu Audi RS5 ya tiene costo adicional

Video: ¿Un “portaaviones terrestre”? Puede ser realidad

Polaris Slingshot Signature: lujo y poder en tres ruedas