El Volvo EX30 2027 evoluciona con mucha más tecnología

El segmento de los SUV eléctricos compactos se volvió uno de los campos más competitivos del mercado actual, y Volvo parece decidido a no perder protagonismo.

Lee también: Análisis total del Jeep Grand Cherokee 2026: su SUV de lujo

La marca sueca acaba de revelar un adelanto del Volvo EX30 modelo 2027, dejando claro que su apuesta no pasa solo por actualizar detalles estéticos, sino por redefinir la experiencia completa del vehículo.

Puedes leer: Probamos el Jeep Cherokee 2026, competencia del Toyota RAV4

El EX30 llegó originalmente como la puerta de entrada al mundo eléctrico de Volvo, pensado para atraer nuevos clientes sin renunciar al ADN premium de la marca. Ahora, la evolución prevista para 2027 busca hacerlo más eficiente, más tecnológico y, sobre todo, más versátil para distintos estilos de uso.

Las mejoras abarcan desde nuevas configuraciones mecánicas hasta cambios en software, materiales interiores y funciones energéticas que reflejan hacia dónde se mueve la industria.

Nuevas opciones mecánicas y mayor accesibilidad

Uno de los cambios más importantes aparece bajo la carrocería. Volvo introduce una nueva configuración de acceso diseñada para reducir la barrera de entrada a un SUV eléctrico premium.

Esta variante incorpora un motor de aproximadamente 150 caballos de fuerza acompañado por una batería de 51 kWh, capaz de ofrecer una autonomía estimada cercana a 211 millas (339 km). La idea es clara: ampliar el alcance del modelo hacia conductores que compran su primer vehículo eléctrico.

Aparece el Volvo EX30 2027. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

Por encima se mantiene la batería de 69 kWh, que eleva la autonomía hasta unas 296 millas (476 km), una cifra competitiva dentro del segmento urbano-premium.

Con esto, el EX30 2027 quedará disponible con tres configuraciones principales.

Versión de tracción trasera con 268 caballos de fuerza.

Variante de doble motor con 422 caballos de fuerza.

Nueva opción eficiente cercana a 148 caballos de fuerza.

Esta estrategia permite que el modelo atienda desde usuarios urbanos hasta quienes buscan mayor desempeño sin saltar a SUVs eléctricos más grandes.

Interior del Volvo EX30 2027. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

El SUV que también funciona como fuente de energía

Una de las novedades más interesantes del обновado EX30 es la incorporación del sistema Vehicle-to-Load (V2L). Esta tecnología convierte al vehículo prácticamente en una batería móvil capaz de alimentar dispositivos externos.

Gracias a un adaptador específico, el SUV podrá cargar bicicletas eléctricas, laptops, herramientas o incluso pequeños electrodomésticos. Para quienes disfrutan escapadas al aire libre o viajes largos, la función cambia la lógica tradicional del automóvil: deja de ser solo transporte para convertirse en un recurso energético portátil.

Volvo planea introducir esta función inicialmente en mercados seleccionados, aunque también confirmó que algunos propietarios actuales podrán acceder mediante actualizaciones inalámbricas OTA.

Software más inteligente y experiencia digital mejorada

El enfoque del Volvo Cars hacia vehículos definidos por software sigue ganando peso. El EX30 2027 estrenará una interfaz UX revisada con accesos más simples a funciones clave, menús reorganizados y acciones predictivas basadas en los hábitos del conductor.

La nueva barra de contenido personalizable permitirá adaptar la experiencia diaria según preferencias individuales, mientras que las actualizaciones remotas seguirán llegando sin necesidad de visitar un concesionario.

Este tipo de evolución confirma que el valor de un auto moderno ya no depende únicamente del hardware, sino también de cómo mejora con el tiempo.

El Volvo EX30 2027. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

Interiores escandinavos y una Black Edition ampliada

El diseño minimalista continúa siendo parte esencial del EX30, aunque ahora suma dos nuevos ambientes interiores premium. El primero, denominado “Harvest”, apuesta por textiles reciclados claros, contrastes nórdicos y acabados elaborados a partir de materiales reutilizados como botellas PET.

La segunda propuesta, llamada “Black”, adopta una estética más sobria con tapicería negra profunda, costuras discretas y detalles en lino oscuro que refuerzan una sensación elegante y contemporánea.

Por su parte, la versión Volvo EX30 Black Edition amplía su oferta incorporando este nuevo interior oscuro junto con opciones de pintura como ónix negro, gris vapor y blanco cristal.

Volvo también confirmó ajustes para la variante aventurera Volvo EX30 Cross Country, que añadirá nuevos niveles de equipamiento y una futura configuración de motor único enfocada en eficiencia, cuyos detalles se revelarán más adelante.

Seguir leyendo:

Ojo: personalizar tu Audi RS5 ya tiene costo adicional

Video: ¿Un “portaaviones terrestre”? Puede ser realidad

Polaris Slingshot Signature: lujo y poder en tres ruedas