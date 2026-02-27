Kennedy Jr. sugiere comprar hígado en lugar de filete para enfrentar el aumento de precios en EE.UU.

La solución inmediata de Robert Francis Kennedy Jr., secretario de salud, para hacerle frente al incremento de precios registrado en Estados Unidos es que los ciudadanos opten por comprar hígado o cortes baratos en lugar de filete.

Durante el discurso que emitió sobre el Estado de la Unión, el presidente Donald Trump habló de una presunta recuperación en la economía lograda gracias a sus políticas implementadas.

“Nuestra nación ha vuelto. Nuestro espíritu se ha recuperado. La inflación se desploma. Los ingresos aumentan rápidamente. La economía, en pleno auge, avanza como nunca antes”, indicó en parte de su mensaje.

Sin embargo, existen algunos indicadores que muestran una realidad opuesta impactando de manera negativa en el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos, como es el caso del incremento registrado en el precio de la carne de res.

En promedio, entre enero de 2025 y enero de 2026, una libra de carne molida de res pasó de $5.54 a $6.75 dólares, lo que representa el precio más alto registrado en mucho tiempo.

Sin embargo, para algunos funcionarios de la actual administración federal son tiempos en que las familias deben ajustarse a las condiciones de la oferta y demanda en el mercado, al menos durante algunos meses.

Kennedy Jr. afirma estar delineando un nuevo plan alimenticio para las familias estadounidenses con el objetivo de mejorar su salud.

Al respecto, durante su participación en un evento organizado por MAHA Action, comité de acción política dedicado a apoyar la agenda “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, Kennedy Jr. no titubeó y exhibiendo una amplia sonrisa en el rostro les recomendó a los estadounidenses reemplazar la carne de la dieta diaria.

“Si compras un bistec, te va a costar caro. Puedes comprar hígado o cortes de carne más económicos, que son muy, muy asequibles. Esto es cierto en todo el país. Hay mucha comida buena en los supermercados que se acaba. La mayoría de los cortes de carne baratos son muy económicos”, señaló.

La declaración del secretario de Salud se produce en un momento complejo para los republicanos, pues algunos analistas apuntan que, si durante los próximos meses la economía no muestra signos de recuperación, en las elecciones intermedias podría surgir un voto de castigo favoreciendo a los demócratas.

