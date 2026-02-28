Se fortalece la campaña del cantante Bobby Pulido como aspirante demócrata al Congreso

A medida que se acercan las primarias para definir al candidato demócrata idóneo para contender por un escaño representando al 15.º distrito congresional de Texas en la Cámara Representantes, la campaña de Bobby Pulido, famoso cantante de tex-mex, parece hacerse más poderosa.

El interprete de 54 años, competirá en las primarias demócratas ente Ada Cuellar, quien ha trabajado como médica de urgencias.

Ambos aspiran a derrotar a la conservadora Mónica De La Cruz cuyo objetivo es reelegirse, pues lleva ocupando el escaño desde el 3 de enero de 2023.

Sin embargo, la misión para los aspirantes demócratas se torna compleja de lograr pues, de acuerdo con los resultados de varios sondeos preliminares, en la zona donde contendrán su partido sólo cuenta con 41% de apoyo.

Al margen de ello, ni Cuellar ni Pulido se dan por vencidos y compiten codo a codo para ganarse inicialmente el apoyo en las primarias.

El punto de controversia es que Ada Cuellar se promociona como una candidata auténtica cuya capacidad para resolver los problemas de su comunidad marcará la diferencia incluso por encima de la donación de dinero que está llegándole a su correligionario de partido.

La campaña de Bobby Pulido lleva gastados más de $761,000 dólares en publicidad para fortalecer sus aspiraciones políticas. (Crédito: Eric Gay / AP)

Bobby Pulido cuenta con el respaldo de Blue Dog Action, un grupo parlamentario de tendencia conservadora que desde 1995 se ha caracterizado por apoyar a aspirantes y candidatos demócratas en ascenso.

“Bobby es el demócrata que puede ganar en noviembre, y no podíamos dejar eso sin respuesta”, señaló Phil Gardner, asesor principal del grupo Blue Dog, en una declaración emitida a la cadena de televisión CBS News.

De acuerdo con los registros federales de financiación de campañas, BDA PAC, un grupo vinculado a Blue Dog, le ha aportado más de $997,000 dólares a la campaña del cantante originario de Edinburg, Texas.

Además, Bobby Pulido cuenta con el respaldo de Latino Victory Fund, organización fundada por Eva Longoria and Henry Muñoz y Latino Victory, con el objetivo de incrementar la representación política latina en todos los niveles gubernamentales, lo cual hace a su campaña todavía más consistente.

Según el equipo de campaña de Pulido, hasta la primera semana de febrero, se habían logrado recaudar más de $894,000 provenientes de donantes y a esta suma se agregan otros cerca de $150,000 dólares aportados de su bolsillo.

De todo este dinero, cerca de $761,000 ya se han gastado en publicidad para fortalecer su campaña.

