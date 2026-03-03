El jet de Cristiano Ronaldo salió de Arabia Saudita tras el ataque a la embajada de EEUU

En plena escalada de tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, el jet privado del delantero Cristiano Ronaldo despegó de Riad y aterrizó en Madrid en la madrugada del martes, en un movimiento que ha generado fuertes especulaciones sobre su motivo. La información es recogida por diversos medios internacionales con base en datos de seguimiento de vuelos y reportes de prensa británica y europea.

Según plataformas de rastreo de vuelos, el Bombardier Global Express 6500 del futbolista, valorado en más de 60 millones de libras (unos 80 millones de dólares), salió de la capital saudí alrededor de las 20:00 hora local y aterrizó en Madrid poco antes de la 1:00 de la madrugada, tras un trayecto de casi siete horas, sobrevolando Egipto y el mar Mediterráneo.

Ataque en Riad: el avión de Cristiano Ronaldo aterriza en Madrid

La salida del jet privado de Ronaldo se produjo horas después de que drones atribuidos a Irán impactaran contra la embajada estadounidense en Riad, causando un incendio con daños materiales aunque sin víctimas confirmadas, en medio de una ofensiva más amplia en el Golfo y una fuerte respuesta militar de los bandos enfrentados.

La salida del avión coincide con un contexto de creciente alerta entre la comunidad extranjera en Oriente Medio: el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió recomendaciones para que sus ciudadanos abandonen la región ante la intensificación de los ataques, y varios vuelos comerciales y privados han sido reprogramados o cancelados mientras aumenta la incertidumbre por la seguridad.

Hasta ahora no hay confirmación oficial de que Cristiano Ronaldo, su pareja Georgina Rodríguez o sus cinco hijos hayan estado a bordo del jet, ni se ha precisado si el vuelo tuvo un carácter evacuatorio por razones de seguridad o si responde a un traslado planeado con anterioridad por motivos personales, médicos o deportivos.

El portugués, de 41 años y estrella del Al-Nassr de Arabia Saudita, se encuentra en la recta final de su recuperación por una lesión muscular reciente, y los partidos de su equipo en la Liga de Campeones de Asia fueron suspendidos por la situación de inestabilidad en la región.

La ausencia de versiones oficiales del jugador o de su club mantiene abiertas varias líneas de interpretación: desde un posible repliegue preventivo ante la escalada del conflicto hasta una simple decisión logística o personal. En medio de una crisis que ha tenido impacto en la programación deportiva, la figura de Ronaldo se vuelve a ver en el centro de una noticia geopolítica con repercusiones mundiales.

