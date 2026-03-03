Tiroteo en Pasadena deja un muerto y un oficial herido

Una balacera que se desató la noche de este lunes dejó un muerto y dos personas heridas que tuvieron que ser hospitalizadas, entre ellas un oficial, informó el Departamento de Policía de Pasadena (PPD).

La Policía informó que, poco después de las 7:30 p.m., oficiales acudieron a la estación de tren Metro Homestead, en el área de Sierra Madre Villa Boulevard, cerca de Electronic Drive, después de recibir informes de una persona que había sido lesionada por un disparo en el hombro.

Critical incident: Pasadena Police Chief Gene Harris with information about the Officer involved shooting tonight 3/2/26.@PasadenaPD pic.twitter.com/cimC2cNRO9 — City of Pasadena (@PasadenaGov) March 3, 2026

El jefe de la policía de Pasadena, Gene Harris, dijo en conferencia de prensa que los oficiales que respondieron a la emergencia localizaron a una persona lesionada por arma de fuego, por lo que comenzaron a administrarle los primeros auxilios mientras esperaban a los paramédicos.

Según informó la cadena KTLA, cuando inspeccionaban la zona, otros oficiales observaron a un sujeto que reunía las características descritas del sospechoso involucrado en el tiroteo.

Los policías intentaron contactar con el sospechoso, pero el sujeto huyó, lo que provocó una persecución a pie.

Mientras intentaba escapar, el sujeto efectuó varios disparos contra los oficiales y logró lesionar a uno de ellos.

Otros policías que se unieron a la persecución respondieron con balazos, que alcanzaron y mataron al sospechoso.

El jefe Harris dijo que el oficial fue trasladado de urgencia al Huntington Memorial Hospital para recibir tratamiento.

“Nuestro oficial, en la última revisión en el hospital, estaba en cirugía en condición desconocida”, declaró el jefe Harris, quien agregó que el oficial estaba consciente y hablando mientras era trasladado a la sala de operaciones.

En una actualización informativa, la mañana de este martes, el Departamento de Policía de Pasadena identificó al oficial lesionado como Bryan Vásquez, veterano de cinco años de la corporación.

Según el PPD, Vásquez se encuentra en una condición estable, pero vigilada, después de una cirugía crítica.

“Sabemos que será un largo camino hacia la recuperación, pero permaneceremos a su lado durante todo el proceso de sanación para nuestro oficial, un servidor público dedicado que arriesgó su vida para proteger a la comunidad a la que sirve”, dijo el jefe Harris.

Los oficiales aseguraron el área donde ocurrió la balacera con cintas mientras los detectives llevaban a cabo la investigación.

“Cada vez que se escucha una llamada por radio, como ‘disparos’ o algo similar, es escalofriante. Estamos muy preocupados por nuestra gente, por cuidarla y asegurarnos de que se cuiden entre sí”, añadió el jefe Harris en la conferencia de prensa.

El cuerpo del sospechoso permaneció en el lugar a la espera de ser levantado por el personal del Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, mientras oficiales inspeccionaban el área buscando evidencias.

La Policía de Pasadena informó que la víctima que recibió el balazo se estaba recuperando de la herida de bala en el hombro.

El sospechoso fue identificado por sus familiares como Malcom Buchanon, de 32 años y residente de Pasadena.

