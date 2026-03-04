window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Corte Suprema ratifica exigencia de evidencia de persecución en solicitudes de asilo

El caso se centró en una familia salvadoreña que alegó amenazas de pandillas como base para su petición de protección

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió por unanimidad mantener un fallo inferior que exige pruebas sustanciales para respaldar solicitudes de asilo.

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió por unanimidad mantener un fallo inferior que exige pruebas sustanciales para respaldar solicitudes de asilo. Crédito: Matt Rourke | AP

Avatar de Erika Hernández

Por  Erika Hernández

La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este miércoles, por decisión unánime, que las solicitudes de asilo deben cumplir con el estándar de “pruebas sustanciales” para ser aprobadas, al confirmar un fallo de un tribunal inferior en el caso Urias-Orellana v. Bondi, informó el medio The Center Square.

El proceso se centró en la petición de asilo presentada por una familia salvadoreña que ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2021.

Noticia en desarrollo

En esta nota

Asilo Corte Suprema de los Estados Unidos
Trending
Contenido Patrocinado
Trending