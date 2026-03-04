Corte Suprema ratifica exigencia de evidencia de persecución en solicitudes de asilo

La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este miércoles, por decisión unánime, que las solicitudes de asilo deben cumplir con el estándar de “pruebas sustanciales” para ser aprobadas, al confirmar un fallo de un tribunal inferior en el caso Urias-Orellana v. Bondi, informó el medio The Center Square.

El proceso se centró en la petición de asilo presentada por una familia salvadoreña que ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2021.

Noticia en desarrollo