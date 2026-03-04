Latinos en EE.UU.: 6 de cada 10 eligen citas baratas ante alza de precios

Ante los elevados precios de los alimentos, altos costos de alquiler, gasolina, entre otros bienes y servicios, cada vez más latinos en Estados Unidos están disminuyendo el porcentaje que gastan en sus salidas románticas, siendo la generación Z una de las más afectadas debido a la presión inflacionaria.

Recientemente, en un análisis llevado a cabo por BMO Real Financial Progress Index, se conoció que 6 de cada 10 latinos en Estados Unidos informaron que las citas románticas están quedando en segundo plano o están eligiendo actividades más asequibles ante la alta inflación.

El aumento del costo de vida está influyendo en la forma en la que al menos el 61% de los latinos abordan sus citas. Según el informe de BMO, el gasto promedio destinado a salidas románticas disminuyó de los $210 a los $194 en el último año.

Para Lizzy Díaz-Ortiz, vicepresidenta y directora de Segmentos de Adquisición de BMO actualmente, “muchas parejas latinas en Estados Unidos hoy en día consideran el dinero como una responsabilidad compartida”, señala, por lo que la figura del proveedor único ante las dificultades económicas está quedando atrás.

La presión financiera está frenando el romance

En cuanto a las generaciones más jóvenes, la presión financiera puede estar influyendo en momentos importantes de la relación. De acuerdo con el análisis de BMO, un 50% de la generación Z latina en Estados Unidos asegura haber sentido la presión de mudarse con su pareja para ahorrar dinero, es decir, que el ahorro en los gastos de vivienda, alimentos, entre otros, influyó más que en el propio romance de vivir juntos.

¿Quién paga la cuenta?

Las expectativas tradicionales durante las primeras etapas de la relación sí se han mantenido, siendo los hombres el porcentaje más alto (67%) que afirma pagar todo en las primeras citas. Un 52% de las mujeres latinas no esperan que su pareja cubra todos los gastos.

Actualmente, para muchas parejas, ahorrar durante las primeras citas puede llegar a ser una buena inversión a largo plazo, ya que, al pensar a futuro, un 69% de los encuestados considera que los ahorros se podrían destinar a más seguridad financiera después del matrimonio.

