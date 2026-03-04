Sylvia García gana la primaria demócrata en el Distrito 29 de Texas

La congresista Sylvia García volvió a demostrar su peso político al imponerse en la primaria demócrata por el Distrito Congresional 29 de Texas, asegurando así su lugar rumbo a la elección general.

La victoria fue celebrada de inmediato por el CHC BOLD PAC, el brazo político del Caucus Hispano del Congreso, que destacó no solo el resultado electoral, sino el significado que tiene en un contexto de fuerte polarización política. En un comunicado, su presidenta, la congresista Linda Sánchez, subrayó que el triunfo refleja la confianza que la comunidad deposita en García y su trayectoria en defensa de las familias trabajadoras.

El respaldo también fue leído como una respuesta a lo que aliados de la legisladora consideran intentos de minimizar o silenciar la participación latina en el estado. Aun así, la participación en las urnas consolidó su liderazgo en un distrito con fuerte presencia hispana.

García, una de las primeras latinas en representar a Texas en el Congreso, ha construido su carrera en distintos niveles de gobierno. Fue contralora de la ciudad de Houston y comisionada del condado de Harris antes de llegar a Washington. Desde el Capitolio ha impulsado temas como oportunidades económicas, reforma migratoria y derechos reproductivos, banderas que han marcado su perfil político.

En entrevista con este medio, la congresista explicó que su estrategia de campaña se centró en llegar a espacios que, según dijo, a menudo son ignorados: iglesias, centros comunitarios y organizaciones de base. Ese contacto directo, aseguró, fue clave para movilizar votantes.

Con la primaria superada, García se prepara ahora para la contienda de noviembre, donde buscará refrendar su escaño en un distrito que históricamente ha respaldado a candidatos demócratas.

