Hyundai corta el Ioniq 6 estándar en EE.UU., pero salva al N

Hyundai tomó una decisión que cambia el futuro inmediato de uno de sus sedanes eléctricos más llamativos. El Ioniq 6, conocido por su diseño aerodinámico y su apuesta tecnológica, dejará de ofrecerse en su versión convencional en Estados Unidos. Sin embargo, la historia no termina ahí.

La marca surcoreana confirmó que el modelo base no regresará para el año modelo 2026 en ese mercado. Aun así, el proyecto del Ioniq 6 seguirá adelante gracias a una versión muy distinta, mucho más enfocada en el rendimiento y las sensaciones al volante.

Ese papel lo asumirá el nuevo Ioniq 6 N, la variante deportiva que Hyundai prepara como la cara más extrema de su familia eléctrica. Con este movimiento, el sedán no desaparece del mapa estadounidense, pero sí cambia radicalmente su enfoque.

El Ioniq 6 estándar se despide del mercado estadounidense

El sedán eléctrico había recibido recientemente una actualización de diseño que buscaba mantenerlo competitivo frente a otros modelos eléctricos. Entre las novedades aparecían faros más delgados, líneas exteriores más limpias y algunos cambios en el volante para modernizar el interior.

A pesar de esa renovación, Hyundai decidió no continuar con el Ioniq 6 convencional en Estados Unidos a partir de 2026. En adelante, la gama del modelo en ese país quedará limitada exclusivamente al Ioniq 6 N.

Eso no significa que el sedán eléctrico desaparezca globalmente. En otros mercados internacionales el modelo seguirá vendiéndose con la actualización presentada el año pasado, por lo que su presencia mundial continúa intacta.

El Hyundai IONIQ 6 N-Line. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Las razones detrás de la decisión

Aunque Hyundai no ofreció una explicación extensa, hay varios factores que ayudan a entender el movimiento.

El primero tiene que ver con la producción. El Ioniq 6 se fabrica en Corea del Sur, mientras que el Ioniq 5 se produce en la planta de Ellabell, en el estado de Georgia. Esa diferencia se volvió relevante cuando entró en vigor un arancel del 25% para vehículos importados.

Esa carga afecta directamente el costo final del sedán eléctrico en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el mercado también sintió el impacto de la eliminación del crédito fiscal federal para autos eléctricos, que anteriormente podía alcanzar los $7,500 dólares.

Las ventas reflejan claramente ese escenario. Hyundai colocó 10,478 unidades del Ioniq 6 el año pasado, lo que representa una caída del 15%. La comparación con su hermano SUV resulta contundente. El Ioniq 5 alcanzó 47,039 unidades vendidas en 2025.

La tendencia continuó al inicio de 2026. En los dos primeros meses del año apenas se registraron 573 unidades del Ioniq 6, una caída cercana al 70% frente al mismo periodo del año anterior.

El Ioniq 6 N apuesta por el rendimiento

Mientras la versión convencional pierde terreno en Estados Unidos, Hyundai apuesta por una variante completamente distinta para mantener vivo el modelo.

El Ioniq 6 N llega con una propuesta mucho más agresiva en diseño y comportamiento. La carrocería incorpora elementos aerodinámicos más marcados, con un splitter frontal pronunciado y un gran alerón trasero que refuerza su carácter deportivo.

El cambio más importante está bajo la carrocería. El sistema eléctrico toma como referencia el del Ioniq 5 N, lo que significa una potencia de hasta 641 hp.

Hyundai IONIQ 6 N-Line. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Para poner ese número en contexto, el Ioniq 6 estándar ofrecía versiones con 149 hp o 225 hp en configuraciones de tracción trasera, además de una opción de doble motor con 320 hp y tracción total.

Las cifras del Ioniq 5 N permiten anticipar el nivel de rendimiento. En pruebas realizadas por Car and Driver, ese modelo logró acelerar de 0 a 60 mph en apenas 3.0 segundos. Se espera que el sedán deportivo entregue una experiencia similar.

Para acompañar esa potencia, Hyundai ajustó la suspensión, instaló frenos de mayor tamaño y equipó neumáticos Pirelli de alto agarre, creando una propuesta claramente pensada para entusiastas de la conducción eléctrica.

El precio estimado del modelo rondará los $70,000 dólares, lo que lo ubica en el territorio de los eléctricos de alto desempeño.

Una última oportunidad para comprar el Ioniq 6

La desaparición del modelo base para 2026 no significa que vaya a desaparecer de inmediato de los concesionarios.

Hyundai confirmó que los Ioniq 6 del año modelo 2025 seguirán disponibles mientras los distribuidores liquiden el inventario restante. Ese detalle podría abrir una ventana interesante para quienes estén considerando este sedán eléctrico.

El precio inicial del modelo 2025 arranca en $39,095 dólares. Con el final de la producción en el horizonte, no sería extraño ver descuentos o promociones en los concesionarios para acelerar la salida de las últimas unidades.

Para quienes valoran la eficiencia, el diseño aerodinámico y el confort de un sedán eléctrico, este momento podría representar una oportunidad antes de que el protagonismo quede exclusivamente en manos del explosivo Ioniq 6 N.

