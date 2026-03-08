¿Quien era Yuris Cristel? Colombiana que murió al salir disparada de tobogán

Yuris Cristel Camila García Manrique, 28 años, murió tras salir proyectada de un tobogán de alta velocidad en un parque acuático ubicado en el municipio de Chinácota, en el noreste de Colombia. El accidente quedó registrado en un video de 15 segundos que se difundió en redes sociales y fue retomado por medios locales.

Video muestra el momento del accidente en el tobogán

La víctima era oriunda del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

En las imágenes grabadas por personas que se encontraban en el lugar se observa cuando Yuris Cristel Camila es colocada sobre un neumático antes de descender por el “Tobogán extremo”, una atracción diseñada para descensos a alta velocidad.

Antes de iniciar el recorrido, un empleado le indica que debe mantener la cabeza hacia atrás, sujetarse bien y cruzar las piernas. También le dice que va “pa’ la piscina” y le pide que “no tenga miedo”.

Segundos después de iniciar el descenso, se escucha un fuerte golpe, seguido de gritos de personas que presenciaron la escena.

La víctima salió disparada antes de terminar el recorrido

Según versiones de testigos, la mujer perdió el control durante el descenso y salió proyectada de la atracción, lo que provocó que se impactara contra una parte de la estructura del lugar.

El golpe le causó lesiones graves. Aunque fue auxiliada por trabajadores del establecimiento y trasladada de urgencia en ambulancia hacia un hospital en la ciudad de Cúcuta, falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las heridas.

Autoridades ordenan cierre de la atracción

El accidente ocurrió en el establecimiento turístico Entre Flores, ubicado a la orilla de la vía que comunica Chinácota con Toledo, Norte de Santander, en el sector del páramo de Mejué, también conocido como cerro del Mejué.

Tras la tragedia, la Policía Rural ordenó el cierre y clasura del tobogán, luego de una inspección realizada por autoridades locales.

En la visita participaron Bomberos, la Policía, la Secretaría de Gobierno y la Agencia de Turismo y Cultura del municipio, que revisaron las condiciones del lugar y recopilaron información para determinar si el establecimiento cumplía con los requisitos de funcionamiento.

De acuerdo con autoridades de Chinácota, el sitio llevaba cerca de un mes operando y el tobogán había sido inaugurado en febrero.

Investigación busca establecer responsabilidades

Las autoridades indicaron que el establecimiento completo aún no ha sido sellado, ya que la Inspección de Policía Rural espera los resultados de la investigación que adelanta la Fiscalía para determinar posibles responsabilidades.

Una versión conocida por medios locales señala que operarios del lugar habrían pedido a una amiga de la víctima que dijera que el accidente ocurrió en la zona de cuatrimotos y no en el tobogán, situación que también está siendo verificada dentro de las investigaciones en curso.

Según reportes citados por la prensa regional, los propietarios del establecimiento contrataron a la firma Jaimes Chía y Abogados Asociados, con sede en Cúcuta, para su defensa jurídica en el proceso que busca esclarecer las circunstancias del accidente.

¿Quién era la joven fallecida?

