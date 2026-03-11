Departamento de Estado registra que más 43,000 ciudadanos abandonaron Medio Oriente para volver a EE.UU.

El Departamento de Estado (DOS) dio a conocer que más de 43,000 ciudadanos abandonaron varios países del Medio Oriente para volver a Estados Unidos y así disminuir la posibilidad de convertirse en posibles objetivos de ataques iraníes.

A partir del 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán, el temor de quedar en medio de una ofensiva militar propició que miles de personas se cuestionaran sobre la viabilidad de permanecer en Medio Oriente.

Por ello, en cuanto el gobierno estadounidense comenzó a recomendarles a sus ciudadanos alejarse de esa región del planeta ofreciéndoles transportarlos en vuelos chárter, las listas de solicitantes de apoyo comenzaron a saturarse.

De acuerdo con el DOS, 11 días después de haber iniciado los bombardeos en Irán, más de 43,000 estadounidenses optaron salir de naciones como Bahréin, Israel, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irán, para volver a su patria de nacimiento.

Muchos estadounidenses de este gran contingente fueron evacuados en más de tres docenas de vuelos chárter puestos a disposición por la agencia federal.

“Si bien la disponibilidad de vuelos comerciales en la región continúa mejorando, los vuelos chárter y las operaciones de transporte terrestre del Departamento de Estado se reducirán a medida que los asientos disponibles en las opciones de chárter del Departamento sean significativamente mayores que la demanda de los estadounidenses en la región”, indicó el DOS en un comunicado.

El Departamento de Estado continúa ofreciendo asesoría y apoyo a los estadounidenses interesados en abandonar Medio Oriente. (José Luis Magaña / AP)

Basado en ello, un grupo de trabajo continúa estando disponible las 24 horas, durante los seis días de la semana, para estadounidenses que todavía requieran asistencia, pues se desconoce cuándo concluirá el conflicto bélico en Irán y sus respectivas afectaciones detectadas en más de una decena de países en Medio Oriente.

Cabe señalar que mientras el presidente Donald Trump considera haber entrado a la recta final de los bombardeos en Irán; a través de un mensaje publicado en la plataforma X, el Departamento de Defensa compartió una frase planteando que las palabras del presidente no son más que buenos deseos lejanos a concretarse en los próximos días.

“Apenas hemos comenzado a luchar”, indica la controversial publicación.

De acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Irán, al menos 1,262 civiles iraníes, incluidos 200 niños, han muerto a consecuencia de los bombardeos estadounidense.

