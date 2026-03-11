Dodge Charger R/T 2026, el muscle car potente más accesible

La nueva generación del Dodge Charger sigue tomando forma y ahora suma una pieza clave dentro de su gama. La marca estadounidense presentó el Charger R/T 2026, una versión pensada para quienes quieren entrar al mundo del icónico muscle car sin ir directamente a las variantes más radicales.

Aunque se trata del modelo de acceso dentro de la familia Charger, la propuesta está lejos de ser modesta. Dodge decidió apostar por una fórmula que combina potencia considerable, tecnología actual y un precio que se mantiene competitivo dentro del mercado estadounidense.

El nuevo Charger R/T llega con dos configuraciones de carrocería. Los compradores podrán elegir entre el clásico cupé de dos puertas o un sedán de cuatro puertas, una decisión que amplía el atractivo del modelo para distintos tipos de conductores.

El precio también juega un papel importante en esta estrategia. La versión de dos puertas parte desde $49,995 dólares, mientras que el sedán comienza en $51,995 dólares. Ambas opciones se ubican por debajo de las variantes más potentes del nuevo Charger, que incluyen el Scat Pack a gasolina y el Charger Daytona eléctrico.

Un nuevo motor que reemplaza al legendario HEMI

Uno de los cambios más comentados de esta nueva generación es la ausencia del tradicional V8 HEMI. En su lugar aparece una mecánica completamente nueva que marca una etapa distinta para el modelo.

El Charger R/T 2026 utiliza el motor Hurricane Sixpack de 3.0 litros con seis cilindros en línea y doble turbo. Este propulsor entrega 420 caballos de fuerza y 468 libras pie de torque, cifras que superan claramente al anterior Charger R/T con motor HEMI de 5.7 litros.

Las prestaciones reflejan esa mejora. El nuevo modelo acelera de 0 a 60 mph en 4.6 segundos y completa el cuarto de milla en 12.9 segundos. Si se compara con la generación anterior, el incremento de rendimiento es notable, con más de 50 caballos de fuerza adicionales y una aceleración medio segundo más rápida.

El motor incorpora dos turbocompresores de baja inercia de 50 mm capaces de generar hasta 22 psi de presión. Esta configuración permite una respuesta más inmediata del acelerador incluso cuando el motor gira a bajas revoluciones.

Más del Dodge Charger RT 2026. Crédito: Dodge. Crédito: Cortesía

Tracción total con espíritu de muscle car

Dodge también decidió incorporar tracción total de serie en el Charger R/T 2026. Esto convierte al modelo en uno de los muscle car con tracción integral más accesibles del mercado estadounidense.

Para quienes prefieren la experiencia clásica de conducción, la marca incluyó una función especial que permite enviar todo el torque a las ruedas traseras. Con solo presionar un botón, el sistema puede pasar a un modo de tracción trasera bajo demanda.

El conductor también cuenta con distintos modos de manejo que adaptan el comportamiento del vehículo según la situación. Entre ellos aparecen Auto, Sport, Eco, lluvia o nieve y un modo completamente personalizable.

A pesar de su enfoque deportivo, Dodge asegura que el nuevo motor también logra mejorar la eficiencia. El Charger R/T registra un consumo estimado de 23 mpg combinados, una cifra interesante para un vehículo que supera los 400 caballos de fuerza.

Más espacio y una propuesta más versátil

La nueva generación del Charger también apuesta por la practicidad. El diseño exterior mantiene una estética agresiva, pero introduce soluciones poco comunes dentro del segmento.

Una de las más llamativas es la compuerta trasera tipo hatchback oculta. Esta solución permite ampliar la capacidad de carga hasta 37,4 pies cúbicos. En comparación con el Charger anterior, eso representa un aumento del 38 % en espacio disponible.

El gran Dodge Charger RT 2026. Crédito: Dodge. Crédito: Cortesía

Cuando se pliegan los asientos traseros el volumen crece aún más, alcanzando un incremento cercano al 127 % frente al modelo anterior.

El interior también da un salto importante hacia la digitalización. El sistema incluye una pantalla táctil central de 12,3 pulgadas junto a un panel digital de 10,25 pulgadas que puede ampliarse hasta 16 pulgadas como opción.

El Charger R/T representa la puerta de entrada a la nueva generación del modelo, pero la oferta no termina ahí. Por encima aparece el Charger Scat Pack, que utiliza una versión más agresiva del motor Hurricane llamada High Output.

Esa variante eleva la potencia hasta los 550 caballos de fuerza. En el extremo eléctrico se encuentra el Charger Daytona, que alcanza los 670 caballos de fuerza.

Todas estas versiones se ofrecen tanto en carrocería de dos puertas como de cuatro puertas, una estrategia con la que Dodge busca atraer a distintos perfiles de clientes.

