Niña desaparecida en 2020 en Los Ángeles fue localizada en Carolina del Norte

Una niña reportada como desaparecida en Los Ángeles en 2020 fue localizada a salvo en Carolina del Norte, informó la noche de este martes el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD).

En un comunicado de prensa, los investigadores del LASD dijeron que la menor, identificada como Karen Rojas, de 5 años, había sido reportada como desaparecida el 1 de julio de 2020 en Duarte por el Departamento de Servicio para Niños y Familias (DCFS) del Condado de Los Ángeles.

“En ese momento, el personal del DCFS estaba llevando a cabo una investigación sobre la niña. Según las autoridades, la madre de la niña, quien tenía la custodia, dejó de comunicarse con el personal del DCFS y se cree que se la llevó”, dijo el LASD en su comunicado.

Sigue leyendo: Familiares buscan a joven hispana desaparecida en Los Ángeles

La organización Missing People in America fue la que confirmó en una publicación que Karen Rojas ya no se encontraba entre las personas reportadas como desaparecidas.

El viernes 6 de marzo, los investigadores del LASD obtuvieron información que sugería que Rojas se podría encontrar en el condado de Washington, en Carolina del Norte.

Los detectives de Los Ángeles se comunicaron con la Oficina del Sheriff del Condado de Washington, que llevó a cabo una investigación de seguimiento en su jurisdicción y localizó a la niña, quien estaba matriculada en una escuela local con otro nombre.

Sigue leyendo: Joven hispana desaparecida en Los Ángeles desde Halloween

La niña hispana, actualmente de 11 años, fue recuperada sana y salva, mientras permanece bajo custodia protectora.

“Son casos raros en los que se puede llegar a un resultado tan positivo en un incidente tan antiguo como este, pero nos recuerda que, a través del trabajo duro, la dedicación y la cooperación, pueden darse historias con resultados positivos”, dijeron las autoridades del condado de Washington.

El LASD dijo que el caso se mantiene bajo investigación y que continúa trabajando con el personal del DCFS y funcionarios de Carolina del Norte.

Sigue leyendo: Orden judicial obliga a forense de Los Ángeles a no revelar datos sobre Celeste Rivas

Debido a la edad de la niña, no se proporcionó más información de forma inmediata.

Sigue leyendo:

· Adolescente hispana desaparecida en el este de Los Ángeles

· Joven hispana reportada como desaparecida en Los Ángeles

· Encuentran a hispana y dos hijos desaparecidos por tres semanas en Riverside