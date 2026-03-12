Gobernador Newsom asegura que no hay amenaza de ataque de Irán en California

El gobernador Gavin Newsom declaró que no había una amenaza inminente contra California de sufrir un ataque de Irán con drones en represalia por la guerra en Medio Oriente, a pesar de una advertencia del Buró Federal de Investigación (FBI), informó este jueves la cadena ABC.

Newsom aseguró que siempre han sido una prioridad para el gobierno de California los problemas con los drones.

“Hemos estado al tanto de esa información. Se trata de una postura de preparación para los peores escenarios“, dijo el gobernador de California.

Este miércoles, se informó que el FBI había advertido a los departamentos de policía locales sobre un posible ataque de Irán con drones, aunque la alerta también decía que se trataba de información no verificada.

“Irán supuestamente aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde un buque no identificado frente a las costas de Estados Unidos, contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos atacara a Irán”, decía la alerta del FBI.

“No tenemos información adicional sobre el momento, el método, el objetivo o los autores de este presunto ataque“, se agregaba en la advertencia de la agencia federal.

La alerta de un posible ataque iraní fue publicada en las redes sociales por un portavoz del FBI tras un informe de la cadena ABC.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en las redes sociales que el mensaje a los departamentos de policía locales estaba basado en una pista de “inteligencia no verificada”.

“No existe ninguna amenaza similar por parte de Irán contra nuestra patria, y nunca ha existido“, afirmó Leavitt este jueves.

This post and story should be immediately retracted by ABC News for providing false information to intentionally alarm the American people.



They wrote this based on one email that was sent to local law enforcement in California about a single, unverified tip. The email even… https://t.co/jKey9ahsNk — Karoline Leavitt (@PressSec) March 12, 2026

Se le preguntó al presidente Donald Trump este miércoles en la Base Andrews sobre la presunta amenaza de un ataque contra California.

“Se está investigando, pero están sucediendo muchas cosas. Lo único que podemos hacer es aceptarlas como vienen”, expresó el presidente.

Los boletines especiales del FBI son bastante comunes. Abarcan desde posibles problemas de seguridad hasta recomendaciones para los agentes sobre el fentanilo, que se enviaron cuando la droga proliferó en las calles, según el profesor adjunto del John Jay College of Criminal Justice, Jonathan Kohlhepp.

“Generalmente, los boletines se envían para crear conciencia en las fuerzas de seguridad locales sobre algo que ha detectado el FBI y que consideran que tiene suficiente credibilidad como para crear esa conciencia”, explicó el profesor.

Kohlhepp fue parte del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI.

De acuerdo con Kohlhepp, si la información requería una acción urgente o inmediata, el FBI probablemente organizaría una conferencia telefónica con los socios necesarios o haría un contacto más urgente.

Los departamentos de policía de Los Ángeles y San Francisco aseguraron estar monitoreando los eventos mundiales para detectar posibles riesgos para sus ciudades.

Ambas corporaciones informaron que están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades estatales y federales.

