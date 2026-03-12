Marcelo espera que Brasil gane todos su partidos de la fase de grupos

Marcelo dejó una gran huella en el mundo del fútbol. El exdefensor del Real Madrid disputó un par de mundiales con la Canarinha. Ya en un rol más reflexivo, el exfutbolista ofreció sus impresiones sobre las expectativas de Brasil en la Copa del Mundo de 2026. Marcelo cree que el conjunto amazónico está para grandes cosas en este Mundial.

Dirigidos por Carlo Ancelotti, Brasil afrontará la Copa del Mundo de 2026 en el Grupo C. La Canarinha compartirá este sector con las selecciones de Marruecos, Haití y Escocia. Marcelo puso la vara muy alta y dejó en claro que esa es parte de la mentalidad del futbolista brasileño: la Canarinha debe ganar los tres partidos.

“Pues que gane los tres partidos (son sus expectativas). Como buen brasileño es que no espero nada, solo espero la victoria y ya está (…) Claro que sí (pueden ganar el Mundial), cualquier selección que está disputando el Mundial tiene posibilidad, pues si no, no estarían”, dijo Marcelo en una entrevista exclusiva para La Opinión.

En este mismo orden de ideas, Marcelo mencionó a varias selecciones que podrían quedarse con la Copa del Mundo. En un intento de ejemplificar que cualquier selección que esté en el Mundial puede alzar la copa, el exfutbolista brasileño mencionó hasta seis selecciones: “España, Portugal, Francia, Estados Unidos, Marruecos y Escocia”.

Ser local en un Mundial

La Copa del Mundo de 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El factor de la localía estará del lado de los representantes de Concacaf. Marcelo le tocó vivir esta experiencia en Brasil 2014. El exdefensor brasileño considera que la influencia de este aspecto será determinado por el resultado al final del torneo.

“La presión, no. No, yo creo que no es por la presión, pero depende. Me preguntaste si es un factor positivo jugar de local… depende. Si llegamos a ganar este mundial sería positivo, pero como no hemos ganado sería negativo”, sentenció al recordar el resultado del Mundial de Brasil 2014.

Las selecciones anfitrionas buscarán apoyarse en el peso de sus aficionados para llegar más lejos en esta edición de la Copa del Mundo. Canadá, en su tercer Mundial de su historia, buscará superar por primera vez la fase de grupos.

Estados Unidos llegó a Cuartos de final en el Mundial de Corea-Japón 2002. Desde entonces el conjunto de las Barras y las Estrellas ha sido eliminado en octavos de final (en tres ediciones) y en la fase de grupos (en 2018 no consiguieron la clasificasión a la máxima cita mundialista).

Imágenes que duelen… 😭



💥 Estados Unidos eliminó a México en Corea y Japón 2002. Un partido que jamás nos dejarán olvidar 🇺🇸



¿Cuál fue el más grande error que cometió aquella Selección Mexicana? 😔 pic.twitter.com/v9r5Qiatc0 — AS México (@ASMexico) November 12, 2021

México tiene una deuda pendiente desde hace muchos años. La selección mexicana ha quedado eliminada en octavos de final en siete de los últimos ocho mundiales. En la Copa del Mundo de Qatar 2022 fueron eliminados en la fase de grupos. En términos generales, los anfitriones tienen sus objetivos particulares que intentarán cumplir desde el mes de junio.

Sigue leyendo:

– De leyenda a mentor: Marcelo guiará a 16 jóvenes futbolistas de Estados Unidos a conocer la élite del Real Madrid

– El ministro de deportes de Irán asegura que no asistirán al Mundial de 2026

– ¿Qué selección tomaría el cupo de Irán en el Mundial de 2026?

– Marcelo no puede elegir entre Cristiano Ronaldo y Messi