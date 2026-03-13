Trump culpa a Biden por haber permitido el ingreso de células iraníes a Estados Unidos

Después de 13 días sin conseguir la rendición de la República Islámica mediante bombardeos constantes en Teherán y en varios de sus sitios considerados estratégicos, Donald Trump reconoce que en Estados Unidos se está monitoreando a los miembros de algunas células iraníes ligadas al terrorismo que ingresaron al país gracias a las facilidades otorgadas durante la administración de Joe Biden.

Durante una rueda de prensa, el actual mandatario de la nación indicó haber sido informado sobre alertas y amenazas terroristas que podrían poner en riesgo a la ciudadanía.

De hecho, advirtió que cualquier terrorista viviendo en el país es resultado de haber dejado abierta la frontera durante los años en que Joe Biden permaneció al frente de la Casa Blanca.

“Mucha gente entró a través de Biden con su estúpida frontera abierta, pero sabemos dónde está la mayoría: los tenemos vigilados a todos, creo. Entraron a través de las políticas de fronteras abiertas de Sleepy Joe Biden, uno de los peores —el peor presidente en la historia de nuestro país— y tenemos los ojos puestos en todos ellos”, indicó.

Los republicanos le atribuyen a Joe Biden haber permitido que miles de extranjeros provenientes de muchas partes del mundo ingresaran sin la documentación debida a territorio estadounidense. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Trump reconoció que, pese al esfuerzo de las autoridades llevando a cabo una vigilancia permanente sobre varios grupos de iraníes, existen muchos asuntos demandantes de atención en el país que hacen imposible estar pendiente de todos, lo cual representa de alguna manera estar en desventaja.

“Se está investigando, pero están sucediendo muchas cosas y lo único que podemos hacer es tomarlas como vienen”, subrayó.

El republicano de 79 años aclaró que la mayor prioridad de su agenda en este momento es terminar con la estructura del poder en Irán para después volver a concentrarse de lleno en los problemas internos de la nación.

“La guerra en sí se está librando a un nivel sin precedentes. Es realmente asombroso verlo. Se está librando como nadie la ha visto jamás, y esto también me lo dicen otros países grandes y poderosos que están de acuerdo con lo que hago. Dicen que es un país malvado, y así ha sido durante 47 años”, señaló.

Cabe señalar que las autoridades estiman que la mayor concentración de iranís radicando en Estados Unidos se ubica en California, específicamente en el área de Westwood en el oeste de Los Ángeles, en un barrio popularmente conocido como Teherangeles.

