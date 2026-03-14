Andrea Kimi Antonelli gana la pole y se queda con un récord en la Fórmula 1

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se confesó “muy feliz” tras convertirse hoy, a sus 19 años, en el ‘poleman’ más joven de la historia de la Fórmula 1, arrebatándole a toda una leyenda de la competición como el alemán Sebastian Vettel un récord que ostentaba desde 2008.

“Fue una sesión bastante limpia, sin errores, y ya tengo ganas de la carrera de mañana“, aseguró el joven piloto durante la rueda de prensa posterior a la clasificación para el Gran Premio de China, que se celebrará este domingo en el circuito de Shanghái.

KIMI ANTONELLI IS ON POLE IN CHINA! 👏💨



It's his first Grand Prix Pole Position in F1! 😮‍💨#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/vhTL5t8LlV — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

“Desafortunadamente, George (Russell) tuvo un problema en la Q3 (la tercera ronda clasificatoria)”, indicó, en referencia a los problemas de su compañero de equipo y vigente líder de la clasificación, el cual solo pudo hacer un único intento que, en cualquier caso, le permitirá salir segundo mañana.

“Logré un buen ritmo. Sufrí un poco con el equilibrio durante toda la clasificación, pero mañana el viento va a cambiar mucho, así que debería ir mejor“, analizó Antonelli.

El conductor transalpino aseguró estar aún buscando el “equilibrio” correcto a la hora de afrontar riesgos, y habló de la “gran oportunidad” que tiene por delante al disponer de un monoplaza “muy rápido”: “No quiero desaprovecharla”.

The man with 104 pole positions, and the man who just scored his first 🥹🤝#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/avAPrQf1wB — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

La cita de Shanghái es la segunda parada del campeonato en 2025, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró esta mañana con victoria para Russell.

La gran carrera se celebrará este domingo a partir de las 15.00 hora local (07.00 GMT), cuando está previsto que comiencen 56 vueltas al circuito chino para completar un recorrido de 305,3 kilómetros.

A maiden @pirellisport Pole Position for Kimi Antonelli! 💪



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Tras este fin de semana, la próxima parada de la gira internacional de la Fórmula 1 será en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón el próximo 29 de marzo.

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