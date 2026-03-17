La Luna nueva de marzo en Piscis avisa grandes cambios para 3 signos

Los efectos de la Luna nueva en Piscis de este 18 de marzo serán más severos para tres signos del zodiaco.

Esta lunación, la última del invierno, viene cargada con intensidad emocional, cierres kármicos y nuevas oportunidades, preparando el camino para el equinoccio de primavera.

Además, llega en un momento clave al ocurrir momentos antes de finalizar Mercurio retrógrado, lo que se traduce en una mezcla de reflexión, intuición y claridad.

Además, la influencia de Saturno y Neptuno añade profundidad a esta energía: por un lado, se nos pide soñar en grande, y por otro, trabajar con disciplina para convertir esos sueños en realidad.

Y aunque todos los signos sentirán el impacto de la luna nueva de marzo, Géminis, Virgo y Piscis serán los más afectados, según predicciones de la astróloga Nina Kahn en Bustle.

A continuación, revisa por qué estos signos serán los más afectados.

1. Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Para Géminis, esta lunación impacta directamente en su carrera y propósito de vida.

Durante las últimas semanas, los desafíos laborales y los retrasos provocados por Mercurio retrógrado han obligado a este signo a replantearse su camino profesional.

Aunque los contratiempos han sido difíciles, también han sido una fuente de aprendizaje. Ahora, la Luna nueva trae consigo una ola de inspiración y claridad.

Este es un momento ideal para reinventarse y apostar por un camino que realmente le apasionen.

2. Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Para Virgo, el impacto de la luna nueva en Piscis se centra en las relaciones y la identidad personal.

Las semanas anteriores han estado marcadas por introspección, dudas y un proceso de liberación emocional, dijo la astróloga.

Así que esta lunación, lo impulsa a dejar atrás “máscaras” y mostrarse tal como es.

Este cambio traerá beneficios importantes en sus vínculos. La clave estará en abrazar la vulnerabilidad como una fortaleza y no como una debilidad, comentó.

3. Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Para Piscis, esta es una de las lunaciones más importantes del año. La conjunción del Sol y la Luna en su signo marca un verdadero renacimiento, explicó Kahn.

Todas las experiencias recientes, incluso las más difíciles, están dando forma a una versión más fuerte y consciente de sí mismo.

Además, con Mercurio retrógrado en sus últimos días, este signo cuenta con una perspectiva única para analizar su pasado y tomar decisiones más acertadas.

Piscis está listo para escribir una nueva historia. La clave será confiar en su magia interior y actuar con intención.

Cómo aprovechar la energía de esta Luna nueva

Para todos los signos, esta lunación representa una oportunidad de transformación. Algunas recomendaciones de los astrólogos para aprovechar su energía incluyen:

Practicar la meditación o el silencio interior.

Escribir intenciones y objetivos.

Realizar rituales de limpieza energética.

Evitar decisiones impulsivas hasta después del 20 de marzo.

Este es un momento para escuchar al alma y permitir que la intuición guíe el camino, concluyen los expertos astrales.

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