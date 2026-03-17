Un informe policial habría revelado la identidad de Banksy

El misterio más persistente del arte contemporáneo podría haber llegado a su fin. Según una investigación periodística de la agencia Reuters, un informe policial y documentos judiciales del año 2000 habrían identificado al esquivo artista callejero Banksy como Robin Gunningham.

La pieza clave de esta revelación es un incidente ocurrido la noche del 17 de septiembre de 2000 en Nueva York. Según los documentos hallados, Gunningham fue detenido tras ser sorprendido por la policía mientras intervenía una valla publicitaria en Hudson Street.

El artista, que en aquel entonces utilizaba el seudónimo “Robin Banks”, intentaba añadir dientes torcidos y un globo de diálogo al rostro de un modelo en un anuncio de Marc Jacobs.

El informe detalla que Gunningham firmó con su nombre real una confesión manuscrita, pagó una fianza de 1,500 dólares y cumplió cinco días de servicio comunitario. La investigación también vincula este arresto con una fotografía publicada años después por su exmánager, Steve Lazarides, que mostraba precisamente esa obra inconclusa en la Gran Manzana.

Rastros de una doble vida

El reportaje señala que Gunningham cambió legalmente su nombre a David Jones en 2008 para intentar preservar su anonimato. Bajo esta identidad, los registros migratorios lo sitúan en Ucrania en 2022, coincidiendo con la aparición de varios murales del artista en zonas de conflicto y con la presencia de Robert Del Naja, miembro de Massive Attack y amigo cercano del grafitero.

Por su parte, el equipo legal de Banksy, encabezado por el abogado Mark Stephens, no ha confirmado la veracidad de todos los detalles, advirtiendo que la difusión de esta información vulnera la privacidad del autor y pone en riesgo su seguridad.

Sin embargo, los autores del reportaje sostienen que la evidencia establece la identidad del genio de Bristol “más allá de toda duda”, cerrando un capítulo de décadas de especulaciones sobre el hombre detrás de obras icónicas como “Niña con globo”.

Seguir leyendo:

· Banksy ‘incita’ a robar tienda Guess por usar sus obras sin consentimiento

· Famoso artista callejero Banksy inaugura mural en ciudad ucraniana bombardeada por Rusia

· La “Niña con Balón” de Banksy se vende aunque esté picada y cambia de nombre