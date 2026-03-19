Don Bacon le advierte a Trump que los republicanos no respaldan su plan de sacar a EE.UU. de la OTAN

Aunque desde su primera etapa al frente de la presidencia estadounidense Donald Trump ha amenazado con retirar a Estados Unidos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en las últimas horas ha vuelto a amagar con hacerlo debido a que sus miembros prácticamente decidieron mantenerse al margen del conflicto bélico que libra en contra Irán.

Sin embargo, el republicano Don Bacon le advirtió al magnate neoyorquino que la mayoría de quienes integran a su partido no respaldan dicho posicionamiento, pues en caso de consumarse su plan prácticamente terminaría por sepultar a los conservadores ante los ojos de la ciudadanía estadounidense, pues eso implicaría cederle el control del tablero geopolítico a China y Rusia.

“Si disolviera la OTAN por su cuenta, se desataría una guerra civil en el grupo parlamentario republicano, o en la conferencia. La mayoría de nosotros lo consideraríamos totalmente inaceptable, y no soy el único. Somos un grupo numeroso que creemos en nuestras alianzas, en defender la libertad y en hacer frente a China y Rusia. No queremos la guerra con esos países.

Si Trump destruyera o desmantelara la OTAN, probablemente destruiría el partido durante muchos años. Muchos jamás lo perdonarían”, señaló durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN.

Gran parte de las operaciones de la OTAN dependen del apoyo brindado por Estados Unidos, así que sin su presencia la organización quedaría muy vulnerable frente a China y Rusia. (Crédito: Noah Berger / AP)

El temor del representante por Nebraska deriva del malestar generado en Donald Trump al ver que la OTAN no lo apoya con su estrategia de resguardar a embarcaciones para que puedan cruzar el estrecho de Ormuz llevando consigo cargamentos de petróleo, gas, fertilizantes y otros productos, esto con el objetivo de frenar la escalada de precios originada al estar cerrada la navegación en esa parte del mundo desde el 28 de febrero, cuando inició el conflicto bélico liderado por Estados Unidos e Israel en contra de la República Islámica.

“No quieren involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán en Medio Oriente, esto, a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo con lo que estamos haciendo, y que a Irán no se le puede permitir, de ninguna manera, tener un arma nuclear.

Debido a nuestro éxito militar, ya no ‘necesitamos’ ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡nunca la hemos necesitado!”, escribió en la plataforma Truth Social anticipando que Estados Unidos podría dejar de pertenecer a la OTAN, lo cual hasta el momento no ha ocurrido.

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