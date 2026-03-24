“Hasta 2030”: CEO de Lamborghini encendió la polémica

Las decisiones dentro de Lamborghini no suelen pasar desapercibidas, y mucho menos cuando se trata de electrificación.

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La marca italiana había dejado entrever hace tiempo que su primer modelo 100% eléctrico estaba más cerca de lo que muchos imaginaban. Sin embargo, en los últimos meses el mensaje empezó a cambiar y generó más preguntas que certezas.

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Ahora, su CEO, Stephan Winkelmann, ha salido a poner orden. Según explica, parte del ruido se debe a interpretaciones que no reflejaban exactamente lo que quiso decir en su momento.

Un retraso que responde al mercado

Lejos de abandonar la idea de un Lamborghini eléctrico, la compañía ha decidido tomarse más tiempo. Winkelmann lo deja claro y sin rodeos: “No lo dije de esta manera. Solo quiero recalcar esto”.

La hoja de ruta cambia, pero no desaparece. El ejecutivo confirma que el lanzamiento del primer modelo eléctrico se moverá más allá de 2030. No es una decisión menor, pero tampoco improvisada. Lamborghini está observando con lupa cómo evoluciona la aceptación de este tipo de vehículos entre sus clientes.

“El nuevo plazo es, sin duda, después de 2030. Seguiremos muy de cerca la tasa de aceptación de los coches eléctricos en el futuro entre nuestros clientes”, explica.

El gran Lamborghini Pregunta. Crédito: Broad Arrow Auctions. Crédito: Cortesía

Un cliente muy distinto al resto

El problema, según la visión de la marca, no está tanto en la tecnología como en el tipo de comprador. No es lo mismo quien busca un SUV eléctrico para el día a día que quien sueña con un superdeportivo.

Winkelmann lo plantea desde una perspectiva emocional. “Seguimos trabajando en todo lo necesario para estar preparados para lanzar un coche eléctrico, pero aquí hablamos de algo emocional que no se puede explicar racionalmente. Hemos observado que el índice de rechazo a los coches totalmente eléctricos está aumentando, y esto afectará a las ventas de un Lamborghini totalmente eléctrico”.

En ese contexto, la marca prefiere no precipitarse. El objetivo no es simplemente lanzar un eléctrico, sino que ese modelo esté a la altura de lo que representa el nombre Lamborghini.

“Uno no compra un Lamborghini para ir de un sitio a otro a diario. Uno compra un Lamborghini porque es un sueño de infancia, o quizás porque representa la culminación de una vida llena de trabajo, y uno quiere algo que supere sus expectativas”.

Lamborghini Urus EV. Crédito: Lamborghini. Crédito: Cortesía

El sonido, ese detalle que lo cambia todo

Hay un factor que pesa más de lo que parece en esta discusión y es el sonido. Para muchos, forma parte esencial de la experiencia. No se trata solo de velocidad o diseño, sino de sensaciones.

“El sonido del motor es uno de los elementos clave por los que la gente compra estos autos”, afirma el CEO. Y ahí aparece uno de los mayores retos para los eléctricos dentro de este segmento.

Algunas marcas han optado por recrear sonidos artificiales, pero esa solución no termina de convencer. Winkelmann lo dice con cierta ironía: “Se pueden hacer muchas cosas: también se puede instalar un tocadiscos en el coche y simular el motor de combustión. La cuestión es si esto es lo que se busca en un coche como un Lamborghini, donde lo que se busca es la autenticidad. No se quiere algo que no sea real. Al menos, esa es mi opinión”.

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