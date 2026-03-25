Durango R/T 392 2026: el músculo puro vuelve al juego

Sobra la presentación con solo volver a encender el motor. Eso es exactamente lo que ocurre con el Dodge Durango R/T 392 Launch Edition 2026, un SUV que recupera una fórmula que muchos extrañaban y la lleva a otro nivel.

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Dodge decidió escuchar a su comunidad más fiel y el resultado es un vehículo que apuesta sin rodeos por la potencia. Bajo el capó aparece el conocido V8 HEMI de 392 pulgadas cúbicas, ahora integrado de serie en la versión R/T, algo inédito en la historia del modelo.

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La cifra no pasa desapercibida: 475 caballos de potencia y 470 lb-pie de torque. Pero más allá del número, lo que realmente define a este Durango es la sensación que transmite al volante.

“El nuevo Durango R/T 392 Launch Edition establece al instante el referente de relación calidad-precio entre los SUV de tres filas de asientos”, afirmó Matt McAlear, director ejecutivo de Dodge. “Como único SUV musculoso de su clase —con una aceleración de 0 a 60 en 4,4 segundos que te deja sin aliento y un cuarto de milla de de 12,9 segundos en el cuarto de milla—, el Durango R/T 392 lleva la auténtica potencia Dodge a más conductores que nunca”.

El poderoso Dodge Durango RT 392 2026. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

Más músculo, más carácter

El salto frente al modelo anterior no es menor. Este Durango mejora un 32% en potencia y un 21% en torque respecto al R/T 2025. También reduce el 0 a 60 de 6,2 a 4,4 segundos, lo que lo pone en territorio de deportivos, aunque aquí hablamos de un SUV familiar.

A eso se suma un incremento del 20% en la capacidad de remolque, alcanzando las 8,700 lb, junto a una velocidad máxima de 160 mph. En pocas palabras, no solo corre más, también trabaja más duro.

El conjunto mecánico se complementa con una transmisión automática TorqueFlite de ocho velocidades que se adapta constantemente a las condiciones de manejo. Quien quiera intervenir puede hacerlo mediante levas o usando el modo manual.

La tracción total de serie juega un papel clave. El sistema distribuye el torque entre ambos ejes en tiempo real, lo que se traduce en mayor control incluso cuando se exige al máximo.

Interior del Dodge Durango RT 392 2026. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

Diseño que impone y no pide permiso

Visualmente, el Durango R/T 392 Launch Edition deja claro que no es un SUV más. Los guardabarros ensanchados, el alerón trasero y las insignias “392” en rojo refuerzan su identidad.

Las llantas de 20 pulgadas en acabado Satin Carbon, junto con neumáticos Pirelli Scorpion Zero Run-Flat, completan una presencia que mezcla agresividad con sofisticación. La paleta de colores también suma opciones llamativas como Green Machine, B5 Blue o Destroyer Gray.

En el interior, el enfoque cambia hacia el confort sin abandonar el espíritu deportivo. Los asientos en cuero Nappa y ante ofrecen una sujeción firme, mientras que la segunda fila con asientos tipo capitán mejora la experiencia para los pasajeros.

Hay calefacción, ventilación y una sensación general de espacio bien aprovechado. Todo está pensado para convivir con la rutina diaria sin perder ese toque emocional que define a Dodge.

Un paquete completo para quien quiere más

Para quienes buscan un nivel superior, el Durango R/T 392 Premium añade detalles como un sistema de audio Harman Kardon con 18 altavoces, acabados en fibra de carbono y un paquete completo de asistencias a la conducción.

También suma techo solar, frenos mejorados y el paquete de remolque de serie, lo que lo convierte en una opción más completa sin perder su esencia.

Dodge Durango RT 392 2026. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

En cuanto a precios, el Durango R/T 392 Launch Edition arranca en $49,995 dólares, mientras que la versión Premium sube a $57,595 dólares.

Una gama para todos los gustos

La familia Durango 2026 sigue ofreciendo alternativas para distintos perfiles. Desde el GT con motor V6 de 295 caballos desde $38,995 dólares, hasta el brutal SRT Hellcat con 710 caballos que parte en $79,995 dólares.

Entre esos extremos, el R/T 392 se posiciona como el equilibrio ideal entre rendimiento, precio y versatilidad. Un SUV que no intenta ser discreto, sino todo lo contrario.

Porque al final, este Durango no busca convencer con argumentos técnicos únicamente. Su verdadera carta de presentación está en cómo se siente al acelerar. Y ahí, el 392 vuelve a rugir como pocos.

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