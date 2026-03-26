Arrestan a sospechoso de doble homicidio en Washington tras intensa búsqueda

La policía del estado de Washington arrestó a un hombre identificado como Robert Child, de 60 años, señalado como principal sospechoso en un caso de doble asesinato, tras una intensa búsqueda.

Según las autoridades, el individuo está vinculado a un incidente de violencia doméstica ocurrido en la zona de Hoodsport. Hasta los momentos se desconocen detalles como las identidades de las víctimas o su relación con el sospechoso.

Sospechoso era considerado “armado y peligroso”

La Oficina del Sheriff del Condado de Mason informó en un comunicado publicado en Facebook que Child fue puesto bajo custodia sin incidentes durante la tarde del 25 de marzo.

Previamente, la policía advirtió que el sospechoso debía ser considerado armado y peligroso, por lo que se pidió a la población no acercarse a él bajo ninguna circunstancia.

Child fue descrito como un hombre blanco, calvo, de aproximadamente 1,83 metros de altura y unos 113 kilos de peso.

El sospechoso fue visto por última vez conduciendo una camioneta Ford blanca de doble rueda trasera, equipada con portaequipajes para escaleras, la cual fue recuperada durante la búsqueda de Child.

Inicialmente, se investigó la posible relación con una Dodge Ram 3500 gris de 2008, pero posteriormente se descartó su vínculo con el caso.

Hoodsport, una pequeña comunidad ubicada a unos 130 kilómetros al suroeste de Seattle, permaneció bajo alerta mientras se realizaba la búsqueda del sospechoso.

Este caso ocurre en medio de otros hechos violentos recientes en el estado, incluido el de Juan Manuel Delgado Jr., quien enfrenta cargos por la muerte de su pareja.

Las autoridades continúan con la investigación y han señalado que ofrecerán actualizaciones a medida que se obtenga más información.

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